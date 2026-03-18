Ораза айт: время намаза в Астане, Алматы и других городах
Сегодня 2026, 12:52
Фото: Артем Чурсинов
Духовное управление мусульман Казахстана представило расписание праздничного айт-намаза, который пройдет во всех регионах страны в первый день Ораза айт, передает BAQ.kz.
В этом году священный праздник мусульман отметят 20 марта.
Время айт-намаза в крупных городах
- Алматы — 07:00
- Астана — 07:15
- Шымкент — 07:15
- Усть-Каменогорск — 07:00
- Павлодар — 07:00
- Караганда — 07:15
- Костанай — 07:30
- Кызылорда — 07:30
- Актобе — 08:30
- Атырау — 08:30
- Актау — 08:30
В ДУМК отметили, что праздничный намаз будет совершен во всех мечетях страны.
Также напомним, что Курбан айт в 2026 году пройдет с 27 по 29 мая.
Самое читаемое
- Новая страна? Трамп сделал резонансное заявление о «захвате» государства
- Доллар подешевел почти на 5 тенге за сутки: курс доллара к тенге на 17 марта
- Токаев поручил провести первую в истории Казахстана административную амнистию
- Голос из Алматы: как казахстанская певица прошла кастинг на российское шоу
- Пять новых конституционных законов внесут в Парламент Казахстана