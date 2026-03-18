Ораза айт: время намаза в Астане, Алматы и других городах

Артем Чурсинов Сегодня 2026, 12:52
Фото: Артем Чурсинов

Духовное управление мусульман Казахстана представило расписание праздничного айт-намаза, который пройдет во всех регионах страны в первый день Ораза айт, передает BAQ.kz.

В этом году священный праздник мусульман отметят 20 марта.
 
Время айт-намаза в крупных городах
  • Алматы — 07:00
  • Астана — 07:15
  • Шымкент — 07:15
  • Усть-Каменогорск — 07:00
  • Павлодар — 07:00
  • Караганда — 07:15
  • Костанай — 07:30
  • Кызылорда — 07:30
  • Актобе — 08:30
  • Атырау — 08:30
  • Актау — 08:30
В ДУМК отметили, что праздничный намаз будет совершен во всех мечетях страны.
 
Также напомним, что Курбан айт в 2026 году пройдет с 27 по 29 мая.

