Духовное управление мусульман Казахстана представило расписание праздничного айт-намаза, который пройдет во всех регионах страны в первый день Ораза айт, передает BAQ.kz.

В этом году священный праздник мусульман отметят 20 марта.

Время айт-намаза в крупных городах

Алматы — 07:00

Астана — 07:15

Шымкент — 07:15

Усть-Каменогорск — 07:00

Павлодар — 07:00

Караганда — 07:15

Костанай — 07:30

Кызылорда — 07:30

Актобе — 08:30

Атырау — 08:30

Актау — 08:30

В ДУМК отметили, что праздничный намаз будет совершен во всех мечетях страны.

Также напомним, что Курбан айт в 2026 году пройдет с 27 по 29 мая.