Представитель Казахстана Оразбек Асылкулов уверенно пробился в четвертьфинал чемпионата мира по боксу-2025, который проходит в Дубае (ОАЭ), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В 1/8 финала казахстанский боксер, выступающий в весовой категории до 57 кг, встретился с соперником из Эсватини Мукело Дламини. Уже на 22-й секунде боя Асылкулов отправил противника в нокаут, после чего рефери остановил поединок.

Эта победа подтверждает высокий уровень подготовки казахстанского спортсмена и делает его одним из фаворитов дальнейшей стадии чемпионата мира.