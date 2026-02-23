Орбан: Украина затягивает конфликт ради финансирования
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев сознательно затягивает войну, чтобы продолжать получать внешнюю финансовую помощь.
Сегодня 2026, 07:42
69Фото: ТАСС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев сознательно затягивает войну, чтобы продолжать получать внешнюю финансовую помощь, сообщает BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.
По его словам, если конфликт завершится, Украина лишится финансирования.
"Если война закончится, то прекратится и финансирование. В планах Украины сделать так, чтобы война не останавливалась", — написал Орбан в X.
Он также подчеркнул, что Венгрия, Словакия и Чехия не намерены тратить миллиарды евро на "чужой конфликт", руководствуясь здравым смыслом.
Ранее Орбан отмечал, что Будапешт будет блокировать любые санкции ЕС против России до возобновления транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
