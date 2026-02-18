Орбан усомнился в победе Украины над Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа Украины над Россией маловероятна.

Сегодня 2026, 07:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
WBUR Сегодня 2026, 07:11
Сегодня 2026, 07:11
103
Фото: WBUR

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа Украины над Россией маловероятна, сообщает BAQ.kz.

Своё мнение он озвучил на совещании парламентской фракции правящей партии ФИДЕС — Венгерский гражданский союз в Будапеште.

По словам Орбана, вера европейских лидеров в быструю победу Киева — «из мира грез и иллюзий». Премьер напомнил о попытках истощить Россию во время Великой отечественной войны, подчеркнув: «в итоге советский флаг развевался в Берлине».

Ранее Орбан предупреждал Европу о рисках вовлечения в украинский конфликт и считал, что разговоры об отправке войск могут привести к дальнейшей эскалации.

Самое читаемое

Наверх