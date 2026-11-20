Шымкентский «Ордабасы» рассматривает возможность громкого усиления перед стартом еврокубкового сезона. В сферу интересов клуба попал 25-летний нападающий сборной Нигерии Виктор Бонифейс, выступающий за немецкий «Байер». Одним из инициаторов возможного перехода называют нового главного тренера команды Карела Герартса, передает BAQ.KZ со ссылкой AmanVIBE.

По имеющейся информации, бельгийский специалист уже пригласил футболиста рассмотреть вариант продолжения карьеры в Казахстане.

Связь между тренером и нападающим не случайна. Герартс хорошо знаком с Бонифейсом по совместной работе в бельгийском «Юнионе», где нигериец ярко проявил себя и привлек внимание европейских клубов. По имеющимся данным, хорошие отношения между ними сохранились и после завершения сотрудничества.

Сейчас положение форварда в «Байере» нельзя назвать стабильным. В нынешнем сезоне он провел за леверкузенский клуб всего два матча в Бундеслиге и пока не получает значительного игрового времени.

При этом контракт Бонифейса с немецкой командой действует до лета 2028 года. Ранее его переход в итальянский «Милан» не состоялся после того, как футболист не прошел медицинское обследование.

По информации источника, руководство «Ордабасы» рассматривает два варианта сделки: аренду нападающего или полноценный трансфер в летнее трансферное окно.

Потенциальное приглашение Бонифейса может стать одним из заметных усилений шымкентского клуба перед выступлением в Лиге чемпионов. Однако пока речь идет о возможном трансфере, официального подтверждения сделки нет.