Орденом «Достық» наградили специалиста по паралыжным гонкам и парабиатлону
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Российский тренер-консультант по паралыжным гонкам и парабиатлону Роман Петушков награжден казахстанским орденом «Достық» II степени. Награду ему присудили за вклад в развитие зимних паралимпийских видов спорта в Казахстане и подготовку национальной сборной к международным соревнованиям.
Церемония награждения специалистов спортивной отрасли прошла в Астане. Государственные и ведомственные награды вручил заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев.
В Министерстве туризма и спорта отметили вклад Романа Петушкова в достижение казахстанскими паралимпийцами высоких результатов на Паралимпийских играх и других международных соревнованиях.
Еще одну награду получила спортивный менеджер Национального паралимпийского комитета Казахстана Меруерт Тлебалды. За вклад в развитие отечественного параспорта ее наградили нагрудным знаком «Құрметті спорт қызметкері».
Сами награжденные не смогли присутствовать на церемонии, поскольку находились в служебных командировках, связанных со спортивными соревнованиями.
Серик Жарасбаев подчеркнул, что результаты спортсменов на международной арене во многом зависят от работы тренеров и других специалистов.
«Ваш вклад в развитие спортивной отрасли – это проявление искренней преданности стране и добросовестного труда. Ваш профессионализм и опыт способствуют дальнейшему развитию отечественного параспорта и являются важной основой успехов наших спортсменов на международной арене», – отметил заместитель министра.
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