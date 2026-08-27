Орденом «Достық» наградили специалиста по паралыжным гонкам и парабиатлону

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Российский тренер-консультант по паралыжным гонкам и парабиатлону Роман Петушков награжден казахстанским орденом «Достық» II степени. Награду ему присудили за вклад в развитие зимних паралимпийских видов спорта в Казахстане и подготовку национальной сборной к международным соревнованиям.

Церемония награждения специалистов спортивной отрасли прошла в Астане. Государственные и ведомственные награды вручил заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев.

В Министерстве туризма и спорта отметили вклад Романа Петушкова в достижение казахстанскими паралимпийцами высоких результатов на Паралимпийских играх и других международных соревнованиях.

Еще одну награду получила спортивный менеджер Национального паралимпийского комитета Казахстана Меруерт Тлебалды. За вклад в развитие отечественного параспорта ее наградили нагрудным знаком «Құрметті спорт қызметкері».

Сами награжденные не смогли присутствовать на церемонии, поскольку находились в служебных командировках, связанных со спортивными соревнованиями.

Серик Жарасбаев подчеркнул, что результаты спортсменов на международной арене во многом зависят от работы тренеров и других специалистов.