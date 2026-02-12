В Алматы пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупных размерах, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в правоохранительных органах, при координации прокуратуры Медеуского района сотрудники полиции ликвидировали три подпольные нарколаборатории, оборудованные в частных жилых домах города. Производство психотропных веществ велось ежедневно для дальнейшего распространения.

Организатор преступной схемы руководил устойчивой ОПГ и обеспечивал бесперебойную работу лабораторий. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь участников группировки. Из незаконного оборота изъяты психотропные вещества, в том числе мефедрон.

По итогам досудебного расследования организатор преступной группы объявлен в международный розыск. Остальные участники ОПГ признаны судом виновными и приговорены к 16 годам лишения свободы.

Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и пресечению каналов незаконного оборота наркотиков.