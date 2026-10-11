Организатора концерта Кайрата Нуртаса в Шымкенте поместили в изолятор временного содержания
Во время концерта зрители оказались в давке, пострадала 18-летняя девушка.
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В Шымкенте возбудили уголовное дело в связи с нарушением требований безопасности во время концерта Кайрата Нуртаса.
По предварительным данным, количество проданных билетов значительно превысило установленную вместимость площадки. В результате возникло массовое скопление людей, создавшее угрозу их безопасности.
«В результате давки 18-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Распространяемая в социальных сетях информация о гибели людей не соответствует действительности. Погибших нет. Организатор концерта, гражданин Л., 1984 года рождения, задержан и помещён в изолятор временного содержания», — сообщили в полиции.
В настоящее время по данному факту проводится расследование.
В департаменте полиции Шымкента отметили, что ход следствия находится на контроле руководства ведомства. Также правоохранители призвали граждан не распространять непроверенную информацию и напомнили об ответственности за заведомо ложные сообщения.
Напомним, 10 октября в Шымкенте перед входом на концерт Кайрата Нуртаса произошло скопление людей, сопровождавшееся давкой.
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