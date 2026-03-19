Кокшетауский городской суд вынес приговор создателям финансовой пирамиды «S-Group», в которую граждане вложили 136,5 млн тенге, передает BAQ.kz.

Суд установил, что с февраля 2020 года Ж., уже получавший доход от пирамиды «S-Group», открыл её подразделение в Кокшетау. В октябре 2020 года к деятельности присоединилась З., ранее участвовавшая в других финансовых пирамидах. Они обещали гражданам высокий доход за внесённые деньги.

В мае 2021 года в схему вступила А., которая активно искала новых вкладчиков через социальные сети. Жители, желая быстро заработать, делали денежные вклады, которые распределялись между руководителями пирамиды и предыдущими участниками.

Общая сумма вовлеченных средств составила 136,5 млн тенге.

Кроме того, в июне 2024 года А. участвовала в компании «Equitix» и обманула потерпевшего Ш., убедив его оформить кредит на 30 млн тенге и передать деньги ей.

Суд приговорил:

Ж. и З. — к 6 годам лишения свободы по ст. 217 ч.3 п.2 УК РК (создание финансовой пирамиды в крупном размере);

А. — к 6 годам 6 месяцам лишения свободы по ст. 217 ч.3 п.2 УК РК , ст. 217-1 ч.2 п.1 УК РК (реклама пирамиды через СМИ с причинением значительного ущерба) и ст. 190 ч.4 п.2 УК РК (мошенничество в особо крупном размере).

Имущество осуждённых — квартиры, машины, гараж, земельный участок и телефоны — конфисковано и передано потерпевшим для возмещения ущерба. В доход государства также поступила сумма 136,5 млн тенге, полученная преступным путем.

Осужденные должны выплатить потерпевшим 1,6 млн тенге представительских расходов, а А. — дополнительно 30 млн тенге потерпевшему Ш.

Приговор суда не вступил в законную силу.