Агентство по финансовому мониторингу РК объявило в розыск трёх мужчин, подозреваемых в масштабной финансовой афере с фиктивными стоматологическими клиниками. Ущерб от их действий оценивается более чем в 46 миллиардов тенге, передаёт BAQ.KZ со ссылкой Lada.kz.

По данным ведомства, в розыск объявлены:

Аслан Дуйсенов, 01.04.1992 г.р.,

Габбас Иманбаев, 18.05.1998 г.р.,

Есимхан Елешев, 11.09.1987 г.р.

Следствие считает, что они организовали преступную схему по незаконному выводу средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Для этого подозреваемые оформляли фиктивные медицинские документы об оказании стоматологических услуг. На деле семь клиник в Актау и Атырау, на которые они оформляли отчётность, не вели реальной деятельности и не обслуживали пациентов.

В отношении всех троих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Известно, что один из разыскиваемых — Аслан Дуйсенов — ранее работал в полиции, но был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он уже привлекался к уголовной ответственности и был осуждён на 5 лет лишения свободы за преступления, предусмотренные статьями 105 ("Доведение до самоубийства") и 362 ("Превышение должностных полномочий") УК РК.

Правоохранительные органы продолжают расследование и призывают граждан сообщать любую информацию о местонахождении подозреваемых.