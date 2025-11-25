Жарминский районный суд Абайской области рассмотрел ходатайство осужденной М., которая ранее проходила по делу, связанному с организацией нелегальной деятельности, известной как "список Айки", передаёт BAQ.KZ.

В суде напомнили, что в мае 2024 года женщина была приговорена к реальному сроку лишения свободы.

"Осужденная М. признана виновной по пункту 4 статьи 296 и пункту 1) части 2 статьи 309 Уголовного кодекса. Ей назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества", – сообщили в суде.

Ранее осужденная просила заменить оставшуюся часть срока более мягким наказанием, однако в июле 2025 года суд отказал. Повторное ходатайство поступило после изменений в законодательстве. Адвокат М. обратился в суд с просьбой отсрочить исполнение наказания, и это ходатайство поддержали сама осужденная, её защитник, представитель учреждения №23 и прокурор.

"Суд установив, что М. имеет малолетнего ребенка 2020 года рождения, характеризуется положительно, находится на облегчённых условиях содержания, имеет одно поощрение и одно взыскание, задолженности по исполнительным документам не имеет, своим постановлением удовлетворил ходатайство об отсрочке исполнения приговора", – пояснили в суде.

Суд также сослался на нормы закона, позволяющие женщинам с малолетними детьми получить отсрочку, если их преступления не входят в перечень исключений.

"На М. данные ограничения не распространяются. Учитывая интересы ребенка, а также характер и степень тяжести преступления, суд пришел к выводу о необходимости отсрочить исполнение наказания", – говорится в постановлении.

Исполнение оставшейся части наказания отсрочено на два года. Контроль за осужденной возложен на службу пробации по месту её проживания.

Напоним, МВД заявило о выявлении закрытых социальных сетей, через которые в Алматы организовывались приватные секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности, оказывающих интимные и эскорт-услуги для состоятельных мужчин. Была задержана организатор и администратор данных социальных сетей – 25-летняя алматинка. Она осуществляла подбор девушек модельной внешности, готовых оказывать сексуальные услуги за деньги, а также поиск богатых клиентов. Она обещала девушкам найти "спонсоров", завести нужные знакомства, легко устроить свою судьбу.