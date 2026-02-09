Комитет по противодействию наркопреступности МВД ликвидировал две лаборатории по производству "синтетики" в городе Талдыкорган и в Карасайском районе Алматинской области, передает BAQ.KZ

Так, в частном доме на окраине в Талдыкоргане при непосредственном изготовлении задержан 30-летний мужчина, который наладил масштабное производство синтетических наркотиков. С места происшествия изъяты 20 кг мефедрона, конструкторы, магнитные мешалки, пластмассовые канистры с химическими реагентами, а также 800 кг прекурсоров