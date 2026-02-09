Организаторам двух нарколабораторий грозит пожизненное
Комитет по противодействию наркопреступности МВД ликвидировал две лаборатории по производству "синтетики" в городе Талдыкорган и в Карасайском районе Алматинской области, передает BAQ.KZ.
Так, в частном доме на окраине в Талдыкоргане при непосредственном изготовлении задержан 30-летний мужчина, который наладил масштабное производство синтетических наркотиков. С места происшествия изъяты 20 кг мефедрона, конструкторы, магнитные мешалки, пластмассовые канистры с химическими реагентами, а также 800 кг прекурсоров
– В Карасайском районе задержан 25-летний житель и его сожительница, причастные к производству наркотиков. В доме изъяты 1,5 кг мефедрона, лабораторное оборудование и 20 литров прекурсора. По обоим фактам организации нарколабораторий начаты досудебные производства по части 3 статьи 297-1 Уголовного кодекса. Теперь организаторам наркопроизводства грозит пожизненное лишение свободы, – сообщили в МВД Казахстана.
Кроме того, в Жамбылской области пресечена деятельность преступной группы из четырех фигурантов, занимавшихся распространением наркотиков. При обыске по местам проживания задержанных изъяты 107 кг марихуаны, 2 кг гашиша и смола каннабиса весом 63 гр. Все участники группы водворены в ИВС.
– Комитетом по противодействию наркопреступности всяческие попытки наладить наркопроизводство будут пресекаться жестко и бескомпромиссно. Работа в данном направлении продолжается, – подчеркнули в МВД.
