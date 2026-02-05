Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, объявил специальную акцию на билеты в преддверии старта соревнований, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Le Parisien.

Зимняя Олимпиада начнётся вечером 4 февраля предварительными матчами по керлингу. При этом интерес болельщиков пока остаётся сдержанным: по состоянию на 3 февраля реализовано около 75% всех билетов — порядка 1,2 млн из общего числа.

Наибольшим спросом у зрителей пользуются соревнования по хоккею с шайбой, биатлону и лыжным гонкам. Церемония открытия Игр запланирована на 6 февраля.

Организаторы отмечают, что билеты остаются в свободной продаже и будут доступны даже после официального начала Олимпиады. В качестве дополнительного стимула на первые дни соревнований до церемонии открытия действует акция "два билета по цене одного".