На портале органов правовой статистики и специальных учетов появилась ориентировка на бывшую супругу известного боксера Дмитрия Бивола — Екатерину Бивол, передает BAQ.KZ.

Документ размещен в разделе "Розыск преступников", где указано, что 35-летняя женщина находится в розыске уже два дня.

Согласно данным портала, розыскное дело зарегистрировано 1 ноября 2025 года в Астане. Поиски ведет управление полиции района Байқоңыр, инициатором розыска значится Министерство внутренних дел Казахстана.

Ранее, 31 октября, в МВД подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении Екатерины Бивол.