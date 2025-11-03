  • 3 Ноября, 14:13

Ориентировку на экс-жену Бивола опубликовали госорганы Казахстана

Сегодня, 13:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram/bivol_kate Сегодня, 13:04
Сегодня, 13:04
136
Фото: Instagram/bivol_kate

На портале органов правовой статистики и специальных учетов появилась ориентировка на бывшую супругу известного боксера Дмитрия Бивола — Екатерину Бивол, передает BAQ.KZ.

Документ размещен в разделе "Розыск преступников", где указано, что 35-летняя женщина находится в розыске уже два дня.

Согласно данным портала, розыскное дело зарегистрировано 1 ноября 2025 года в Астане. Поиски ведет управление полиции района Байқоңыр, инициатором розыска значится Министерство внутренних дел Казахстана.

Ранее, 31 октября, в МВД подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении Екатерины Бивол.

"Лицо объявлено в розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", — сообщили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх