Ориентировку на экс-жену Бивола опубликовали госорганы Казахстана
На портале органов правовой статистики и специальных учетов появилась ориентировка на бывшую супругу известного боксера Дмитрия Бивола — Екатерину Бивол, передает BAQ.KZ.
Документ размещен в разделе "Розыск преступников", где указано, что 35-летняя женщина находится в розыске уже два дня.
Согласно данным портала, розыскное дело зарегистрировано 1 ноября 2025 года в Астане. Поиски ведет управление полиции района Байқоңыр, инициатором розыска значится Министерство внутренних дел Казахстана.
Ранее, 31 октября, в МВД подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении Екатерины Бивол.
"Лицо объявлено в розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", — сообщили в ведомстве.
