Ормузский пролив остается закрытым из-за эскалации вокруг Ирана

Ормузский пролив продолжает оставаться закрытым для судоходства на фоне продолжающейся напряженности между Ираном и США. Об этом сообщает агентство Fars.

По данным источника в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), пролив не будет открыт до тех пор, пока США не прекратят наносить удары по территории Ирана.

Собеседник агентства также заявил, что любые попытки пройти через Ормузский пролив, особенно судами, которые, по мнению иранской стороны, нарушают установленные правила, встретят противодействие со стороны Вооруженных сил Ирана.

По информации Fars, в настоящее время движение судов через Ормузский пролив полностью приостановлено.