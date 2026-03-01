В акватории Персидского залива и Ормузского пролива сохраняется интенсивное движение танкеров. Это следует из данных онлайн-мониторинга морского трафика: на карте фиксируются десятки нефтеналивных судов, курсирующих между портами Ирана, ОАЭ и Омана, передает BAQ.KZ.

Наиболее плотная концентрация судов наблюдается в районе иранского порта Бендер-Аббас, а также у эмиратского побережья — вблизи Фуджейры, Рас-эль-Хаймы и Шарджи. Часть танкеров стоит на рейде, другие следуют транзитом через Ормузский пролив — ключевой мировой маршрут поставок нефти.

Судя по траекториям движения, трафик распределён по двум основным направлениям: выход из Персидского залива в сторону Оманского залива и заход в порты для погрузки и разгрузки. Отдельные группы судов формируются у восточного побережья ОАЭ, где традиционно располагаются якорные стоянки и перевалочные мощности.

Ормузский пролив остаётся стратегически важной точкой мировой энергетической логистики. Через него проходит значительная часть морских поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива. Несмотря на периодические заявления о рисках эскалации в регионе, судоходство на данный момент продолжается в штатном режиме.