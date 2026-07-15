Американские вооруженные силы начали очередную серию ударов по объектам на территории Ирана. Одновременно США возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и обратно, передает BAQ.KZ со ссылкой на Центральное командование США.

По заявлению CENTCOM, операция направлена на дальнейшее ослабление иранских военных возможностей, которые, по версии Вашингтона, используются для атак на торговые суда в Ормузском проливе.

В регионе сейчас находятся более 20 кораблей Военно-морских сил США и сотни военных самолетов. Новая серия ударов стала продолжением нескольких ночных операций американской армии против Ирана.

Где прогремели взрывы

По сообщениям иранских СМИ, взрывы фиксировались в портовом городе Бендер-Аббас, на островах Киш, Кешм и Абу-Муса, а также в районах Бушера, Чабахара, Джаска и Конарака.

Американская сторона заявляет, что наносит удары по военной инфраструктуре, связанной с ракетными, беспилотными и противокорабельными возможностями Ирана. Тегеран, в свою очередь, обвиняет США в нарушении достигнутых ранее договоренностей и обещает ответные действия.

Иран атаковал танкеры

На фоне эскалации два нефтяных танкера Объединенных Арабских Эмиратов были поражены в районе Ормузского пролива. По данным властей ОАЭ, погиб член экипажа из Индии, еще восемь человек получили ранения.

Иран заявил, что суда проигнорировали предупреждения и двигались по маршруту, который Тегеран считает запрещенным. При этом независимое подтверждение всех заявлений сторон остается ограниченным.

Агентство по морской торговле Великобритании также сообщало о поражении танкера неустановленным снарядом примерно в 40 морских милях к северо-востоку от оманского города Калхат. Экипаж этого судна не пострадал.

Блокада и спор вокруг Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении блокады судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы. Американские военные предупредили, что суда, пытающиеся пройти в блокируемые районы без разрешения, могут быть остановлены, перенаправлены или задержаны.

Изначально Трамп предлагал взимать с грузов плату в размере 20% за обеспечение безопасности прохода через Ормузский пролив. Позднее он отказался от этой идеи, заявив, что ее заменят торговые и инвестиционные соглашения со странами Персидского залива.

Ормузский пролив имеет критическое значение для мировой энергетики: до нынешнего обострения через него проходила значительная часть глобальных поставок нефти и газа. Новые атаки уже привели к сокращению судоходства и росту опасений по поводу перебоев с поставками энергоресурсов.

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