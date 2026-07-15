Дубай ищет путь в обход Ормузского пролива

Дубай решил развивать новый портовый проект после проблем, возникших из-за напряженности вокруг Ормузского пролива.

Как сообщает Financial Times, последствия конфликта США и Израиля с Ираном серьезно повлияли на работу Джебель-Али – одного из крупнейших контейнерных портов Ближнего Востока. В течение нескольких месяцев его работа была практически парализована.

В связи с этим портовый оператор Дубая DP World рассматривает строительство нового порта на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов.

Новый объект позволит судам заходить в ОАЭ через Оманский залив, минуя Ормузский пролив – один из ключевых морских маршрутов для мировой торговли.

Сообщается, что Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт также изучают возможность создания альтернативных экспортных и транспортных маршрутов.

Однако для Дубая этот проект может иметь и обратную сторону. Несмотря на то что новый порт будет находиться на территории ОАЭ, он будет расположен за пределами эмирата. Это может снизить роль Дубая как главного торгового и логистического центра региона в будущем.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия обошла нефтяную блокаду Ирана.

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