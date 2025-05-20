В Жалагашском районе Кызылординской области завершился масштабный проект по реконструкции ирригационных и дренажных систем в бассейне реки Сырдарья, передает BAQ.KZ. Благодаря проделанной работе удалось существенно улучшить водоснабжение и восстановить мелиоративное состояние сельскохозяйственных земель общей площадью 15,1 тысячи гектаров. Сегодня эти земли полностью засеяны и готовы к новому урожаю.

В рамках проекта было реконструировано свыше 1362 километров оросительных каналов, заменено и построено более 14 тысяч малых гидротехнических сооружений, восстановлено почти 328 километров коллекторов и 151 наблюдательная скважина. Это позволило значительно повысить эффективность водопользования. По расчётам специалистов, обновлённая система ежегодно будет экономить до 95 миллионов кубометров воды за счёт снижения её потерь на 30 процентов.

Местные аграрии уже отмечают заметные улучшения. По словам агронома одного из крестьянских хозяйств Султанбека Усеинова, условия водоснабжения улучшились на 35–40 процентов благодаря очистке каналов, установке шлюзов и другим работам. Это стало важной поддержкой для фермеров, особенно в условиях маловодья, которое в последние годы остро сказывается на сельском хозяйстве региона.