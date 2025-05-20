"Работы проведены в рамках второй фазы Проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем, реализуемого совместно со Всемирным банком. Аналогичные работы проводятся в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях для улучшения водоснабжения более 105 тыс га земель. На сегодня реализация всех этих проектов завершена на 86%, улучшена подача воды на 79,15 тыс га полей, созданы условия для экономии 201,8 млн кубометров воды в год", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Орошение 15 тысяч га посевных площадей восстановили в Кызылординской области
Местные крестьянские хозяйства положительно оценивают результаты работы.
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В Жалагашском районе Кызылординской области завершился масштабный проект по реконструкции ирригационных и дренажных систем в бассейне реки Сырдарья, передает BAQ.KZ. Благодаря проделанной работе удалось существенно улучшить водоснабжение и восстановить мелиоративное состояние сельскохозяйственных земель общей площадью 15,1 тысячи гектаров. Сегодня эти земли полностью засеяны и готовы к новому урожаю.
В рамках проекта было реконструировано свыше 1362 километров оросительных каналов, заменено и построено более 14 тысяч малых гидротехнических сооружений, восстановлено почти 328 километров коллекторов и 151 наблюдательная скважина. Это позволило значительно повысить эффективность водопользования. По расчётам специалистов, обновлённая система ежегодно будет экономить до 95 миллионов кубометров воды за счёт снижения её потерь на 30 процентов.
Местные аграрии уже отмечают заметные улучшения. По словам агронома одного из крестьянских хозяйств Султанбека Усеинова, условия водоснабжения улучшились на 35–40 процентов благодаря очистке каналов, установке шлюзов и другим работам. Это стало важной поддержкой для фермеров, особенно в условиях маловодья, которое в последние годы остро сказывается на сельском хозяйстве региона.
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