Оружейные схроны нашли в Шымкенте и Петропавловске

В Шымкенте нашли оружейный схрон, в котором лежало ружье, похищенное во время январских событий 2022 года из оружейного магазина в Алматы, передает BAQ.KZ.

Тайник обнаружили в арыке возле автомобильной дороги в районе Туран. Там лежали три охотничьих ружья, обрез охотничьего ружья и пистолет.

Примерно в то же время схрон нашли в Петропавловске, на открытой местности. Оттуда изъяли охотничье ружье, два обреза со сбитыми номерами, бронежилет и 27 патронов.

Изъятием оружия из незаконного оборота занимаются органы внутренних дел и национальной безопасности.

С 20 апреля и до конца года МВД проводит акцию по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. К этому моменту казахстанцы сдали около 900 единиц оружия и порядка 6 тысяч боеприпасов.

В министерстве напоминают, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности.

Работа по изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов продолжается.