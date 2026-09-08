Оружейные схроны нашли в Шымкенте и Петропавловске
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В Шымкенте нашли оружейный схрон, в котором лежало ружье, похищенное во время январских событий 2022 года из оружейного магазина в Алматы, передает BAQ.KZ.
Тайник обнаружили в арыке возле автомобильной дороги в районе Туран. Там лежали три охотничьих ружья, обрез охотничьего ружья и пистолет.
Примерно в то же время схрон нашли в Петропавловске, на открытой местности. Оттуда изъяли охотничье ружье, два обреза со сбитыми номерами, бронежилет и 27 патронов.
Изъятием оружия из незаконного оборота занимаются органы внутренних дел и национальной безопасности.
С 20 апреля и до конца года МВД проводит акцию по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. К этому моменту казахстанцы сдали около 900 единиц оружия и порядка 6 тысяч боеприпасов.
В министерстве напоминают, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности.
Работа по изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов продолжается.