  • 2 Февраля, 12:07

Оружие, миллионы и тонны ГСМ не прошли через границу Казахстана

Сегодня, 10:39
АВТОР
КНБ РК Сегодня, 10:39
Сегодня, 10:39
182
Фото: КНБ РК

В январе 2026 года Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК совместно с компетентными органами задержала 3 026 нарушителей законодательства в пограничном пространстве страны, из которых 2 594 — иностранные граждане, передаёт BAQ.KZ.

За месяц предотвращено 1 062 факта незаконного перемещения товаров и грузов через границу, включая:

  • оружие и боеприпасы — 25 фактов (2 ружья, 66 единиц холодного оружия, 3 свето-шумовые гранаты, 78 боеприпасов);

  • горюче-смазочные материалы — 580 фактов объемом свыше 60 тонн;

  • товары народного потребления — 376 фактов на сумму более 620 млн тенге;

  • валюту — 81 факт на сумму около 860 млн тенге.

Кроме того, пресечено 5 фактов браконьерства в акватории Каспия, изъяты орудия незаконного лова.

Все материалы по выявленным нарушениям направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.

