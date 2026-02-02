Оружие, миллионы и тонны ГСМ не прошли через границу Казахстана
В январе 2026 года Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК совместно с компетентными органами задержала 3 026 нарушителей законодательства в пограничном пространстве страны, из которых 2 594 — иностранные граждане, передаёт BAQ.KZ.
За месяц предотвращено 1 062 факта незаконного перемещения товаров и грузов через границу, включая:
-
оружие и боеприпасы — 25 фактов (2 ружья, 66 единиц холодного оружия, 3 свето-шумовые гранаты, 78 боеприпасов);
-
горюче-смазочные материалы — 580 фактов объемом свыше 60 тонн;
-
товары народного потребления — 376 фактов на сумму более 620 млн тенге;
-
валюту — 81 факт на сумму около 860 млн тенге.
Кроме того, пресечено 5 фактов браконьерства в акватории Каспия, изъяты орудия незаконного лова.
Все материалы по выявленным нарушениям направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.
