Пограничная служба КНБ подвела итоги работы за май 2025 года, и цифры говорят сами за себя: почти 4 тысячи человек были задержаны за нарушение законодательства в приграничных зонах, передает BAQ.KZ. Из них 56 - иностранцы, пытавшиеся незаконно пересечь границу Казахстана. Это результат совместных действий пограничников и других компетентных органов страны, работающих на опережение и пресечение угроз.

Особое внимание в отчёте уделяется попыткам незаконного перемещения различных грузов. Всего за месяц выявлено 1 443 таких случая. Изъято более 5 килограммов наркотиков и свыше 200 литров прекурсоров, сотни единиц холодного оружия и боеприпасов, религиозная литература, десятки тысяч литров горюче-смазочных материалов, а также товары народного потребления и валюта на сумму в миллиарды тенге. Только одна категория - нелегальный ввоз ГСМ - составила более 50 тысяч литров и нанесла бы ущерб государству на 27 млн тенге. Общая стоимость предотвращённой контрабанды превысила 4,2 миллиарда.

Отдельный удар был нанесён и по браконьерам в акватории Каспия. Пресечено 32 факта незаконного промысла, изъяты 21 плавсредство, более 40 километров сетей и 140 осетров общей массой около 770 кг. Ущерб от незаконного вылова оценивается в 320 миллионов тенге.

Несмотря на напряжённую обстановку и высокий уровень нарушений, ограничений на государственной границе введено не было - все пункты пропуска продолжают работать в штатном режиме.