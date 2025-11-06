Минздрав Казахстана продолжает еженедельно отслеживать ситуацию с гриппом и ОРВИ по всей стране, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За последнюю неделю зарегистрировано 106 930 случаев острых респираторных вирусных инфекций, что на 1,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. С начала сезона, с 1 сентября, количество заболевших составило 1 128 140 человек, что на 1,2 раза меньше, чем за тот же период годом ранее. Основная часть заболевших — дети до 14 лет, их доля достигает 66%, или 750 319 случаев.

Лабораторно подтверждено 45 случаев гриппа типа А (H3N2), из которых 23 — у детей. Проведено 1 456 исследований на негриппозные вирусы, при этом положительный результат получен в 30% случаев. Чаще всего выявляются риновирус (60%), парагрипп (14,4%) и бокавирус (10,5%). В стационарах развернуто 7 222 инфекционные койки, из которых занято 39%. Госпитализировано 2 793 пациента, включая 2 433 с ОРВИ и 360 с пневмониями. Минздрав отмечает, что перегрузки отделений нет, и во всех регионах есть достаточный резерв коек для возможного роста заболеваемости.

В рамках профилактики против гриппа закуплено 2,1 млн доз вакцины для уязвимых групп населения, что позволяет охватить 11% граждан при рекомендуемом ВОЗ уровне не менее 10%. На 29 октября привито 1 689 178 человек, и вакцинация продолжается.

Международная ситуация также вызывает внимание специалистов. В Европе наблюдается рост активности вирусов гриппа: в шести странах уровень заболеваемости превысил базовую линию, а в Испании и Норвегии зафиксирована эпидемия. Из 129 случаев гриппа 98% приходится на вирус типа А. В США активность вирусов остаётся низкой, на 38-й неделе зарегистрировано 27 случаев. В странах Азии, включая Катар и Сингапур, отмечены локальные вспышки вирусов A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и типа B.

Министерство здравоохранения Казахстана продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации и призывает граждан своевременно проходить вакцинацию, особенно детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями, чтобы снизить риск осложнений и защитить здоровье населения.