В Астане фиксируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом. За последнюю неделю число заболевших увеличилось в 1,5 раза, передает BAQ.KZ.

По данным санитарных служб, с начала эпидсезона в городе зарегистрировано 82 520 случаев ОРВИ, что на 6% выше показателя прошлого года. Более половины заболевших — дети до 14 лет (48 074 случая). Только за минувшую неделю в столице выявлено 23 002 новых случая.

Медики отмечают рост числа госпитализаций: всего с начала сезона в стационары доставлен 1 861 пациент, среди них 190 беременных женщин и 577 детей до года. Лабораторный мониторинг показывает циркуляцию негриппозных вирусов — риновируса, бокавируса, аденовируса, парагриппа и РС-вируса. Актуальными остаются штаммы гриппа A(H1N1), A(H3N2) и B, включённые в состав вакцины.

В инфекционных стационарах Астаны лечение получают 359 пациентов, ещё 4 574 — на амбулаторном наблюдении. В городе функционируют два специализированных стационара: Городской инфекционный центр на 160 коек (с возможностью расширения ещё на 50) и Многопрофильная городская детская больница №3, где коечный фонд увеличен до 453 мест.

Заполняемость достигла 169 коек в инфекционном центре и 460 — в детской больнице, что свидетельствует о высоком наплыве пациентов. В поликлиниках открыто 101 фильтр-кабинет и работают 70 мобильных бригад для беременных и младенцев.

Многопрофильная городская детская больница №3 сообщает о 350–500 поступлениях детей в сутки, где до 60% приходят самостоятельно, минуя поликлинику. Основной поток — дети до пяти лет.

Каждому пятому пациенту требуется госпитализация. Из-за резкого наплыва больных в больнице увеличили количество врачебных постов, расширили коечный фонд до 421 койки и привлекли дополнительные медицинские кадры.

В школах уровень заболеваемости в классах пока не превышает 20%, что позволяет продолжать обучение в обычном формате. При росте до 20–30% классы частично переведут на дистанционку, свыше 30% — полностью в онлайн.

В образовательных учреждениях ежедневно проводится утренний фильтр, соблюдается санитарный режим и оперативно изолируются дети с признаками ОРВИ.

Медики настоятельно рекомендуют жителям столицы носить маски в местах массового скопления людей, чаще мыть руки, проветривать помещения и избегать больших собраний.

Врачи подчёркивают: многие родители сразу обращаются в стационары, минуя участковых врачей, что создаёт очереди и увеличивает нагрузку в вечерние часы. При первых симптомах болезни специалисты советуют обращаться в поликлинику или фильтр-кабинеты — это позволит избежать осложнений и ненужной госпитализации.