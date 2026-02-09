С начала текущего эпидемиологического сезона (с 1 сентября 2025 года) в Казахстане зарегистрировано 3 332 252 случая острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), что на 10% ниже показателей аналогичного периода прошлого сезона, передает BAQ.KZ.

Лабораторно подтверждён грипп у 3 018 человек, из которых 2 958 случаев приходятся на вирус гриппа A (H3N2), 53 — на вирус A (H1N1) и 7 — на вирус гриппа B.

В рамках профилактики гриппа вакцинированы 2 272 739 человек, что составляет 11,13% населения страны и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Учебный процесс в школах и других образовательных организациях ведётся в штатном режиме: заболеваемость среди учащихся не превышает 20% от численности классов.

Министерство здравоохранения напоминает о необходимости профилактических мер: регулярного мытья рук, проветривания помещений, проведения влажной уборки и ограничения посещения мест массового скопления людей при появлении симптомов заболевания.

Одновременно в стране продолжается регистрация случаев кори. С ноября 2025 года отмечается рост заболеваемости. Случаи заболевания зарегистрированы в 19 регионах страны, за исключением города Шымкент. Основная доля заболевших — непривитые люди (80%), при этом 58% детей не получили прививку из-за отказа родителей.