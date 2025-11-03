Осадки и гололед ожидаются на большей части Казахстана
Сегодня, 07:45
Фото: kazhydromet.kz
В понедельник, 3 ноября, погода на большей части Казахстана испортится — страну накроют атмосферные фронты, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Казгидромет".
На севере ожидаются сильные осадки, преимущественно снег. В центральных и восточных регионах пройдут дожди с переходом в мокрый снег. Лишь на западе и юго-востоке, где подействует отрог антициклона, сохранится относительная сухость.
Синоптики предупреждают об усилении ветра, туманах и гололеде. Кроме того, в ряде районов — Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областях — сохраняется высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность.
