Осадки и гололед ожидаются на большей части Казахстана

Фото: kazhydromet.kz

В понедельник, 3 ноября, погода на большей части Казахстана испортится — страну накроют атмосферные фронты, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Казгидромет"

На севере ожидаются сильные осадки, преимущественно снег. В центральных и восточных регионах пройдут дожди с переходом в мокрый снег. Лишь на западе и юго-востоке, где подействует отрог антициклона, сохранится относительная сухость.

Синоптики предупреждают об усилении ветра, туманах и гололеде. Кроме того, в ряде районов — Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областях — сохраняется высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность.

