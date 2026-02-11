Штормовое предупреждение объявлено на 12 февраля в 16 регионах Казахстана. По данным синоптиков, ожидаются снег, дождь, метель, гололед, туман. На востоке резкое понижение температуры воздуха, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской области ночью на севере, востоке ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, севере, юге ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный ночью порывы 15 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с, временами 25 м/с, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области на севере, юге, востоке ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере области 15-20 м/с.

В Павлодарской области ночью ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области на западе, севере, востоке ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на севере области порывы 15-20 м/с.

В области Улытау на севере, востоке, в центре ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке, юге ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на юге ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью и утром на севере, востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 15-17 мороза.

В области Абай ночью на юге ожидаются небольшой снег, метель. Ночью и утром на востоке ожидается туман. Ветер западный, северо-западный ночью и утром на севере, юге, в центре области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Семее ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 19-21 мороза.

В Алматинской области на севере, юге, в горных районах ожидаются гололед, туман. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидаются гололед, туман. В Конаеве временами ожидаются гололед, туман.

В области Жетыу на востоке, в центре, горных районах ожидаются снег, низовая метель, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

В Жамбылской области на юго-западе, востоке ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), в горных районах сильный снег. В горных районах низовая метель. На юго-западе, востоке, в горных районах ожидается гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), туман, гололед.

В Туркестанской области на западе, севере, юге, в горных районах ожидаются осадки (дождь, снег), временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман. Ветер северо-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидаются осадки (дождь, снег), временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман. В Туркестане ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег). Временами гололед, низовая метель, туман.

В Кызылординской области на севере, в центре ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью и утром на севере, западе, юге ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области на западе, северо-востоке, юге ожидаются туман, гололед. В Актау ночью и утром ожидается гололед.