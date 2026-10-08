  • Главная
  • Новости
  • Осадки и гололёд: водителей ВКО и области Абай предупреждают об ухудшении дорожных условий

Осадки и гололёд: водителей ВКО и области Абай предупреждают об ухудшении дорожных условий

8 Октября 2026, 09:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Qazcontent 8 Октября 2026, 09:00
8 Октября 2026, 09:00
440
Фото: Qazcontent

8 октября в Восточно-Казахстанской области и области Абай ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование гололёда, что может осложнить дорожную обстановку.

Водителям рекомендуется учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учётом состояния дороги и избегать резких маневров.

Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить круглосуточно по телефонному номеру 1403.

Самое читаемое

Наверх