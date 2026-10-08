Осадки и гололёд: водителей ВКО и области Абай предупреждают об ухудшении дорожных условий
8 Октября 2026, 09:00
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8 Октября 2026, 09:008 Октября 2026, 09:00
440Фото: Qazcontent
8 октября в Восточно-Казахстанской области и области Абай ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.
На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование гололёда, что может осложнить дорожную обстановку.
Водителям рекомендуется учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учётом состояния дороги и избегать резких маневров.
Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить круглосуточно по телефонному номеру 1403.
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