Осадки и гололёд: водителей ВКО и области Абай предупреждают об ухудшении дорожных условий

8 октября в Восточно-Казахстанской области и области Абай ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование гололёда, что может осложнить дорожную обстановку.

Водителям рекомендуется учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учётом состояния дороги и избегать резких маневров.

Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить круглосуточно по телефонному номеру 1403.