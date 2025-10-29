В ближайшие дни в Казахстане ожидаются дожди, усиление ветра и похолодание, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, по прогнозу синоптиков, 30-31 октября в северной, центральной и восточной части республики сохранится погода без осадков. В южных регионах ожидаются дожди, а в горных районах ночью — осадки в виде дождя и снега.

По республике в ночные и утренние часы ожидаются туманы.

Кроме того прогнозируется постепенное понижение температурного фона днем: на западе страны до +5+10°С, на севере, в центре РК до +2+10°C, на юге, юго-востоке до +8+17°C, на востоке основной фон +8+18°C.