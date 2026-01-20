В ближайшие дни, с 21 по 23 января, в мегаполисах Казахстана ожидаются осадки и понижение температуры воздуха, передает BAQ.KZ.

В Астане прогнозируется переменная облачность, временами снег и поземок. 21 января температура воздуха ночью составит −18…−20 °С, днем −14…−16 °С. 22 января похолодает до −22…−24 °С ночью и −16…−18 °С днем. 23 января ожидаются снег и низовая метель, ночью −25…−27 °С, днем −20…−22 °С. Ветер северо-восточный 9–14 м/с.

В Алматы 21 января осадков не ожидается, ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью −11…−13 °С, днем −3…−5 °С. Вечером 22 января пройдет снег, усилится ветер с порывами до 15 м/с. 23 января временами снег, температура ночью −5…−7 °С, днем −3…−5 °С.

В Шымкенте 21 января в конце дня ожидаются осадки в виде дождя и снега, возможен туман, ветер с порывами до 20 м/с. Температура ночью −4…−6 °С, днем +3…+5 °С. 22 января прогнозируются осадки, временами сильные, гололед и туман, температура около 0…−2 °С. 23 января вновь ожидается снег и понижение температуры до −6…−8 °С ночью и −3…−5 °С днем.

Синоптики предупреждают о возможном ухудшении погодных условий и рекомендуют водителям и пешеходам соблюдать меры безопасности.