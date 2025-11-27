В четверг, 27 ноября, в ряде регионов Казахстана ожидаются осадки и усиление ветра, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Казгидромет". Дождь со снегом прогнозируется в Астане, Павлодаре, Семее и Усть-Каменогорске, где порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. В Петропавловске и Кокшетау будет холодно и без осадков, температура ночью и днём опустится до –3…0°C.

На юге страны сохранится тёплая погода: в Шымкенте, Таразе и Туркестане днём воздух прогреется до +16…+18°C, в Кызылорде – до +13°C. В Алматы и Конаеве также ожидается комфортная температура – около +12…+14°C днём, без осадков и со слабым ветром. На западе погода остаётся мягкой: в Актау +10…+12°C, в Атырау +5…+7°C.

В центральных регионах – преимущественно без осадков. В Караганде ожидается +1…+3°C днём, в Жезказгане +5…+7°C. В Уральске и Актобе температура будет умеренной – около +3…+5°C днём. Метеорологи предупреждают о возможном тумане на большей части страны и рекомендуют водителям соблюдать осторожность.