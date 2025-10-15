В ближайшие дни синоптическая картина над территорией Казахстана обещает быть динамичной и контрастной. Погоду в стране будут формировать два различных барических образования — северо-западный циклон и северный антициклон, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В начале недели западные и северо-западные области республики окажутся под влиянием активного циклона, который принесёт с собой осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра. Во второй половине периода атмосферные фронты сместятся на юг и юго-восток страны, где также ожидаются осадки, включая дождь и снег.

На остальной территории Казахстана сохранится влияние северного антициклона. Здесь погода будет преимущественно сухой, но с понижением температуры и ночными туманами.

Особое внимание стоит уделить южным регионам — в отдельных районах прогнозируются пыльные бури.

Температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться: в западных и северо-западных регионах ночью ожидается от +3…+11 до -5…+8 градусов, днём — от +5 до +18. В северной, центральной и восточной части страны ночью столбики термометров опустятся с -13…0 до -3…+3, днём температура повысится до +15. На юге и юго-востоке республики ночью будет от 0 до +13 градусов, а днём — от +10 до +23.