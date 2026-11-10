"Ощущаю казахский дух": бывший российский блогер после смены гражданства

Блогер Иван Червинский, известный под ником «Алга, Перербург», рассказал, что получение гражданства Казахстана стало для него особенным событием. В интервью он признался, что теперь считает 17 марта своим вторым днём рождения.

Второй мой день рождения получается 17 марта. Потому что 17 марта я получил паспорт Казахстана. На самом деле, наверное, немногие задумываются об этом. Но паспорт Казахстана — он не просто самый красивый паспорт в мире, кстати, он ещё даёт такую свободу и силу. То есть реально практически физически начинаешь ощущать казахский дух, — рассказал Червинский.

По его словам, он уже около десяти лет общается с казахстанцами, а с 2018 года основная часть его контента посвящена Казахстану. Иван Червинский родился в Санкт-Петербурге, а несколько лет назад переехал в Казахстан. Широкую известность ему принес проект «Алга, Казахстан», который изначально был посвящён творчеству Димаша Кудайбергена, а затем превратился в площадку о путешествиях, истории и культуре страны.

Сейчас блогер ведёт YouTube-канал, на который подписаны около 440 тысяч человек, и Instagram с аудиторией порядка 300 тысяч подписчиков. Ранее он сообщил о получении казахстанского гражданства в социальных сетях, опубликовав видео с новым паспортом и подписью на казахском языке: «Сүйінші! Біз Қазақпыз! Алға Қазақстан!».