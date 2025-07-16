Утром 16 июля 2025 года в 06:27 по времени Астаны сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.6, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований. Эпицентр подземных толчков находился на территории Кыргызстана — в 379 километрах юго-западнее Алматы.

Несмотря на относительную близость к границе, в Казахстане землетрясение не ощущалось. Между тем, по информации Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, в ряде населённых пунктов соседней республики подземные толчки ощущались с интенсивностью до 3,5 баллов. В частности, небольшие колебания почвы были зафиксированы в Таласе и прилегающих сёлах.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.