Ощутимое землетрясение зафиксировали недалеко от Алматы
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.6.
Сегодня, 17:15
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Сегодня, 17:15Сегодня, 17:15
72Фото: iStock
Утром 16 июля 2025 года в 06:27 по времени Астаны сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.6, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований. Эпицентр подземных толчков находился на территории Кыргызстана — в 379 километрах юго-западнее Алматы.
Несмотря на относительную близость к границе, в Казахстане землетрясение не ощущалось. Между тем, по информации Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, в ряде населённых пунктов соседней республики подземные толчки ощущались с интенсивностью до 3,5 баллов. В частности, небольшие колебания почвы были зафиксированы в Таласе и прилегающих сёлах.
Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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