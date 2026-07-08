ОСДП назвала своих кандидатов на выборы в Курултай
В список вошли 33 кандидата — депутаты, руководители региональных филиалов, представители молодежного и женского крыльев, а также общественные деятели и эксперты.
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В Астане на внеочередном XXV съезде Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) утвердили партийный список кандидатов для участия в выборах в Курултай, передает корреспондент BAQ.KZ.
Открывая заседание, председатель партии Асхат Рахимжанов подчеркнул, что в список вошли люди, представляющие разные регионы страны и различные сферы деятельности.
"Сегодня перед нами стоит задача назвать тех, кто понесет это доверие дальше. Список, который я представлю, – это не просто фамилии, это люди, которые доказали делом, а не словом, что социал-демократическая идея в Казахстане является живой силой", – заявил он.
По словам Рахимжанова, все кандидаты прошли проверку практической работой и постоянным взаимодействием с избирателями.
"Каждый из них прошел проверку временем в округах, в диалоге с людьми, в конкретной работе в поле", – отметил председатель партии.
Всего в партийный список вошли 33 человека. Среди них – председатели региональных филиалов ОСДП, депутаты Мажилиса, представители молодежного и женского крыльев партии, руководители центрального аппарата, общественные деятели, эксперты и представители неправительственного сектора.
В частности, в список включены председатель ОСДП и депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов, депутаты Мажилиса Нурлан Ауесбаев, Ажар Сагандыкова и Наурыз Сайлаубай, руководитель центрального аппарата и председатель молодежного крыла Максут Насибулов, а также председатель Национальной ассоциации AUTISM KAZAKHSTAN Нурия Балтабайкызы.
Выборы в Курултай Республики Казахстан назначены на 23 августа.
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