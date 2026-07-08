ОСДП назвала своих кандидатов на выборы в Курултай

В список вошли 33 кандидата — депутаты, руководители региональных филиалов, представители молодежного и женского крыльев, а также общественные деятели и эксперты.

Сегодня 2026, 11:11
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Baq.kz Сегодня 2026, 11:11
Сегодня 2026, 11:11
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Фото: Baq.kz

В Астане на внеочередном XXV съезде Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) утвердили партийный список кандидатов для участия в выборах в Курултай, передает корреспондент BAQ.KZ.

Открывая заседание, председатель партии Асхат Рахимжанов подчеркнул, что в список вошли люди, представляющие разные регионы страны и различные сферы деятельности.

"Сегодня перед нами стоит задача назвать тех, кто понесет это доверие дальше. Список, который я представлю, – это не просто фамилии, это люди, которые доказали делом, а не словом, что социал-демократическая идея в Казахстане является живой силой", – заявил он.

По словам Рахимжанова, все кандидаты прошли проверку практической работой и постоянным взаимодействием с избирателями.

"Каждый из них прошел проверку временем в округах, в диалоге с людьми, в конкретной работе в поле", – отметил председатель партии.

Всего в партийный список вошли 33 человека. Среди них – председатели региональных филиалов ОСДП, депутаты Мажилиса, представители молодежного и женского крыльев партии, руководители центрального аппарата, общественные деятели, эксперты и представители неправительственного сектора.

В частности, в список включены председатель ОСДП и депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов, депутаты Мажилиса Нурлан Ауесбаев, Ажар Сагандыкова и Наурыз Сайлаубай, руководитель центрального аппарата и председатель молодежного крыла Максут Насибулов, а также председатель Национальной ассоциации AUTISM KAZAKHSTAN Нурия Балтабайкызы.

Выборы в Курултай Республики Казахстан назначены на 23 августа.

Список кандидатов ОСДП на выборы в Курултай:

  1. Анаргул Абенова – председатель Западно-Казахстанского областного филиала.
  2. Аружан Аленова – исполняющая обязанности председателя Актюбинского областного филиала.
  3. Ару Алшынбай – руководитель женского крыла Акмолинского областного филиала.
  4. Максим Андрюшин – советник председателя партии.
  5. Арман Акылбай – член партии.
  6. Нурлан Аубакиров – председатель Карагандинского областного филиала.
  7. Раушан Аубакирова – руководитель женского крыла столичного филиала.
  8. Нурлан Ауесбаев – член президиума ОСДП, депутат Мажилиса VIII созыва.
  9. Еркін Әбдиев – руководитель молодежного крыла Жамбылского областного филиала.
  10. Камбар Баекенов – член Алматинского областного филиала.
  11. Сапарбай Бугабаев – председатель Туркестанского областного филиала.
  12. Ержан Дауренбеков – председатель Жамбылского областного филиала.
  13. Дамир Джаканов – председатель Костанайского областного филиала.
  14. Роза Джусупова – председатель Павлодарского областного филиала.
  15. Нурлан Жабаев – исполнительный секретарь центрального аппарата ОСДП.
  16. Ілияс Жанғали – председатель Акмолинского областного филиала.
  17. Виктор Калгин – председатель Восточно-Казахстанского областного филиала.
  18. Нурайнаш Камалова – председатель Атырауского областного филиала.
  19. Аслан Кульмагамбетов – аналитик столичного филиала ОСДП.
  20. Анар Кусаинова – член партии.
  21. Лариса Ли – руководитель партийного проекта PANA.
  22. Жасулан Мукаманов – председатель филиала области Жетісу.
  23. Сакен Мынбаев – исполняющий обязанности председателя Мангистауского областного филиала.
  24. Мақсұт Насибулов – руководитель центрального аппарата, председатель молодежного крыла ОСДП.
  25. Нурия Балтабайқызы – председатель Национальной ассоциации AUTISM KAZAKHSTAN.
  26. Қуандық Нұржау – исполняющий обязанности председателя Шымкентского городского филиала.
  27. Нурым Нурлыбеков – председатель Алматинского областного филиала.
  28. Асхат Рахимжанов – председатель ОСДП, депутат Мажилиса VIII созыва.
  29. Ажар Сагандыкова – член президиума, руководитель женского крыла ОСДП, депутат Мажилиса VIII созыва.
  30. Наурыз Сайлаубай – член президиума ОСДП, депутат Мажилиса VIII созыва.
  31. Тазабек Самбетбай – заместитель председателя партии по идеологии.
  32. Рустем Сарманов – председатель филиала области Абай.
  33. Талгат Татиков – эксперт столичного филиала по вопросам ЖКХ и ОСИ.

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