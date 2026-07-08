В Астане на внеочередном XXV съезде Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) утвердили партийный список кандидатов для участия в выборах в Курултай, передает корреспондент BAQ.KZ.

Открывая заседание, председатель партии Асхат Рахимжанов подчеркнул, что в список вошли люди, представляющие разные регионы страны и различные сферы деятельности.

"Сегодня перед нами стоит задача назвать тех, кто понесет это доверие дальше. Список, который я представлю, – это не просто фамилии, это люди, которые доказали делом, а не словом, что социал-демократическая идея в Казахстане является живой силой", – заявил он.

По словам Рахимжанова, все кандидаты прошли проверку практической работой и постоянным взаимодействием с избирателями.

"Каждый из них прошел проверку временем в округах, в диалоге с людьми, в конкретной работе в поле", – отметил председатель партии.

Всего в партийный список вошли 33 человека. Среди них – председатели региональных филиалов ОСДП, депутаты Мажилиса, представители молодежного и женского крыльев партии, руководители центрального аппарата, общественные деятели, эксперты и представители неправительственного сектора.

В частности, в список включены председатель ОСДП и депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов, депутаты Мажилиса Нурлан Ауесбаев, Ажар Сагандыкова и Наурыз Сайлаубай, руководитель центрального аппарата и председатель молодежного крыла Максут Насибулов, а также председатель Национальной ассоциации AUTISM KAZAKHSTAN Нурия Балтабайкызы.

Выборы в Курултай Республики Казахстан назначены на 23 августа.

Список кандидатов ОСДП на выборы в Курултай: Анаргул Абенова – председатель Западно-Казахстанского областного филиала. Аружан Аленова – исполняющая обязанности председателя Актюбинского областного филиала. Ару Алшынбай – руководитель женского крыла Акмолинского областного филиала. Максим Андрюшин – советник председателя партии. Арман Акылбай – член партии. Нурлан Аубакиров – председатель Карагандинского областного филиала. Раушан Аубакирова – руководитель женского крыла столичного филиала. Нурлан Ауесбаев – член президиума ОСДП, депутат Мажилиса VIII созыва. Еркін Әбдиев – руководитель молодежного крыла Жамбылского областного филиала. Камбар Баекенов – член Алматинского областного филиала. Сапарбай Бугабаев – председатель Туркестанского областного филиала. Ержан Дауренбеков – председатель Жамбылского областного филиала. Дамир Джаканов – председатель Костанайского областного филиала. Роза Джусупова – председатель Павлодарского областного филиала. Нурлан Жабаев – исполнительный секретарь центрального аппарата ОСДП. Ілияс Жанғали – председатель Акмолинского областного филиала. Виктор Калгин – председатель Восточно-Казахстанского областного филиала. Нурайнаш Камалова – председатель Атырауского областного филиала. Аслан Кульмагамбетов – аналитик столичного филиала ОСДП. Анар Кусаинова – член партии. Лариса Ли – руководитель партийного проекта PANA. Жасулан Мукаманов – председатель филиала области Жетісу. Сакен Мынбаев – исполняющий обязанности председателя Мангистауского областного филиала. Мақсұт Насибулов – руководитель центрального аппарата, председатель молодежного крыла ОСДП. Нурия Балтабайқызы – председатель Национальной ассоциации AUTISM KAZAKHSTAN. Қуандық Нұржау – исполняющий обязанности председателя Шымкентского городского филиала. Нурым Нурлыбеков – председатель Алматинского областного филиала. Асхат Рахимжанов – председатель ОСДП, депутат Мажилиса VIII созыва. Ажар Сагандыкова – член президиума, руководитель женского крыла ОСДП, депутат Мажилиса VIII созыва. Наурыз Сайлаубай – член президиума ОСДП, депутат Мажилиса VIII созыва. Тазабек Самбетбай – заместитель председателя партии по идеологии. Рустем Сарманов – председатель филиала области Абай. Талгат Татиков – эксперт столичного филиала по вопросам ЖКХ и ОСИ.

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