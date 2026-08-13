ОСДП обсудила с жителями Буландынского района социальные вопросы

Кандидаты в депутаты Курултая от Общенациональной социал-демократической партии встретились с жителями Буландынского района в районной библиотеке Макинска, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Во встрече приняли участие Ильяс Жангали и Ару Алшынбай. Они представили основные положения предвыборной программы ОСДП «20 вершин на пути к прогрессу!» и обсудили с жителями вопросы социально-экономического развития района.

«Будущее каждого района зависит от того, насколько эффективно государство слышит своих граждан. Наша задача – не только представить программу партии, но и получить обратную связь от жителей, чтобы предлагать решения, основанные на реальных потребностях людей», – сказал ИльясЖангали.

В ходе выступления он затронул развитие региональной экономики, поддержку сельских населенных пунктов, модернизацию инфраструктуры, создание рабочих мест и повышение доходов населения.

Ару Алшынбай отдельно остановилась на доступности образования, здравоохранения и социальных услуг.

«Каждый человек, независимо от возраста и места проживания, должен иметь равный доступ к возможностям для развития, медицинской помощи и социальной поддержке. Именно такой подход лежит в основе нашей программы», – отметила она.

Во второй части встречи жители подняли вопросы состояния дорог, водоснабжения, коммунальной инфраструктуры, нехватки медицинских кадров, доступности специализированной помощи, занятости молодежи, зарплат бюджетников, поддержки малого бизнеса, жилья и качества интернет-связи в селах.

Кандидаты также высказались за усиление общественного контроля за исполнением государственных программ и участие граждан в принятии решений на местном уровне. По итогам встречи представители партии сообщили, что поступившие вопросы и предложения будут систематизированы и направлены для дальнейшей проработки.

В мероприятии также участвовали представители общественности, молодежи, трудовых коллективов и жители Буландынского района.