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ОСДП обсудила с жителями Буландынского района социальные вопросы

13 Августа 2026, 20:43
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Пресс-служба партии 13 Августа 2026, 20:43
13 Августа 2026, 20:43
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Фото: Пресс-служба партии

Кандидаты в депутаты Курултая от Общенациональной социал-демократической партии встретились с жителями Буландынского района в районной библиотеке Макинска, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Во встрече приняли участие Ильяс Жангали и Ару Алшынбай. Они представили основные положения предвыборной программы ОСДП «20 вершин на пути к прогрессу!» и обсудили с жителями вопросы социально-экономического развития района.

«Будущее каждого района зависит от того, насколько эффективно государство слышит своих граждан. Наша задача не только представить программу партии, но и получить обратную связь от жителей, чтобы предлагать решения, основанные на реальных потребностях людей», сказал ИльясЖангали.

В ходе выступления он затронул развитие региональной экономики, поддержку сельских населенных пунктов, модернизацию инфраструктуры, создание рабочих мест и повышение доходов населения.

Ару Алшынбай отдельно остановилась на доступности образования, здравоохранения и социальных услуг.

«Каждый человек, независимо от возраста и места проживания, должен иметь равный доступ к возможностям для развития, медицинской помощи и социальной поддержке. Именно такой подход лежит в основе нашей программы», отметила она.

Во второй части встречи жители подняли вопросы состояния дорог, водоснабжения, коммунальной инфраструктуры, нехватки медицинских кадров, доступности специализированной помощи, занятости молодежи, зарплат бюджетников, поддержки малого бизнеса, жилья и качества интернет-связи в селах.

Кандидаты также высказались за усиление общественного контроля за исполнением государственных программ и участие граждан в принятии решений на местном уровне. По итогам встречи представители партии сообщили, что поступившие вопросы и предложения будут систематизированы и направлены для дальнейшей проработки.

В мероприятии также участвовали представители общественности, молодежи, трудовых коллективов и жители Буландынского района.

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