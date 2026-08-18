ОСДП обсудила вопросы социальной поддержки в Семее и Костанае

Кандидаты в депутаты Курултая от Общенациональной социал-демократической партии провели встречи по вопросам социальной защиты в Семее и Костанае, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В Семее кандидат Рустем Сарманов встретился с сотрудниками и получателями услуг медико-социального учреждения для престарелых и лиц с инвалидностью. Он ознакомился с условиями проживания и работой учреждения. Участники обсудили качество медицинских и социальных услуг, лекарственное обеспечение, питание, реабилитацию, доступную среду и кадровые вопросы.

Сотрудники учреждения отдельно подняли темы заработной платы, трудовых гарантий и социальной защищенности работников отрасли.

«Невозможно говорить о качественной социальной помощи, не уделяя должного внимания людям, которые непосредственно оказывают эти услуги. Работники социальных учреждений несут большую ответственность, работают в непростых условиях и заслуживают достойной оплаты труда, надежной социальной защиты и уважительного отношения. Необходимо системно решать вопросы оплаты труда, трудовых гарантий и защиты работников социальной сферы», – сказал Рустем Сарманов.

По итогам обращения и предложения систематизировали для дальнейшей проработки.

В Костанае председатель областного филиала ОСДП, кандидат в депутаты Курултая Дамир Джаканов встретился с матерями и опекунами детей с особыми потребностями и представителями НПО. Участники обсудили статус опекунов, санаторно-курортное лечение, работу социальных работников, инклюзивные рабочие места и поддержку после достижения детьми совершеннолетия.

«Мы понимаем, что у каждой семьи есть свои проблемы. В дальнейшем мы готовы всесторонне изучить вопросы данного направления, оказать вам поддержку и работать вместе. Надеюсь, что наши встречи продолжатся и откроют путь к конкретным предложениям и решениям», – сказал Дамир Джаканов.

Отдельно участники подняли вопрос правового и социального статуса опекунов недееспособных граждан и выдачи листков нетрудоспособности опекунам в этой области.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу над предложениями по совершенствованию мер социальной поддержки.