ОСДП подняла проблему земельных пайщиков и представила проект по раздельному сбору отходов

Представители партии встретились с владельцами земельных паев в Уральске, а в Астане презентовали экологическую инициативу, направленную на внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов.

Кандидаты в депутаты от Общенациональной социал-демократической партии продолжают проводить предвыборные встречи в регионах. В Уральске кандидат Анаргуль Абенова провела открытую встречу с владельцами земельных паев, в ходе которой были обсуждены вопросы, связанные с реализацией их прав на землю.

Во время встречи кандидат представила ключевые положения предвыборной программы партии «20 рубежей на пути к прогрессу» и выслушала предложения граждан. Участники встречи отметили, что, несмотря на закрепленные в ходе земельной реформы права, на практике они по-прежнему не обеспечены надлежащей защитой, а государственные органы на протяжении многих лет не могут системно решить существующие проблемы.

Одной из выступивших стала директор коммандитного товарищества «Елена и компания "Цветущие сады" Елена Уланова. По ее словам, права 414 участников товарищества на земельные паи подтверждены судебными решениями, однако соответствующие земельные участки до настоящего времени им так и не предоставлены.

По итогам встречи пайщики направили ОСДП предложения о необходимости дать правовую оценку земельной реформе на республиканском уровне, создать специальную рабочую группу, собрать обращения из регионов, направить депутатские запросы в Правительство и уполномоченные государственные органы, провести государственный правовой аудит административных процедур, а также разработать специальный законодательный механизм восстановления нарушенных прав. Анаргуль Абенова заявила, что возьмет реализацию этих требований под личный контроль.

В Астане представители ОСДП представили экологический проект «Чистый дом – чистая страна». Инициатива направлена на внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов, формирование экологической культуры населения и создание дополнительного источника дохода для объединений собственников имущества (ОСИ).

В рамках проекта во дворах жилых домов устанавливаются специальные контейнеры для сбора пластика и бумаги, после чего собранные отходы направляются на переработку. На сегодняшний день к проекту уже присоединились 40 многоквартирных домов, а в общем списке участников числится 130 домов. По словам организаторов, реализация инициативы позволит не только сократить объемы отходов, но и сформировать дополнительный финансовый ресурс, который можно будет направлять на нужды жилых домов.