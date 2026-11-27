Общенациональная социал-демократическая партия подвела итоги кампании своих кандидатов в депутаты маслихатов. Партия провела 235 мероприятий на областном, городском и районном уровнях, лично с кандидатами встретились 7 545 человек, сообщили в пресс-службе ОСДП.

Из 235 мероприятий 93 были встречами с избирателями. Кандидаты приезжали в трудовые коллективы, сёла и районные центры, встречались с медиками, аграриями и спортсменами. Ещё 11 акций партия называет общественно полезными, среди них субботники и посадка деревьев.

Параллельно кандидаты провели 70 онлайн-активностей, в том числе рилсы и челленджи. По данным партии, их контент в соцсетях увидели около 2,3 млн пользователей.

Из всех мероприятий 140 прошли на областном уровне, 68 на городском и 27 на районном.

На кампанию ушло 22 820 единиц печатных агитационных материалов. Из них 12 620 приходятся на партийные списки, в том числе LED-экраны, билборды, плакаты, листовки и буклеты, и 10 200 на одномандатные округа. Ещё 61 акция была посвящена раздаче материалов жителям.

Выборы депутатов маслихатов пройдут 29 ноября.