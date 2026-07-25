ОСДП презентовала инициативу о снижении пенсионного возраста на «Марафоне свободы»

В Триатлон парке Астаны по инициативе Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) прошел «Марафон свободы». В мероприятии приняли участие кандидаты в депутаты Курултая РК от ОСДП Максут Насибулов, Ажар Сагандыкова, Нурлан Ауесбаев, Нурлан Жабаев, Наурыз Сайлаубай, активисты партии, члены молодежного крыла, волонтеры и активные пенсионеры.

Участники преодолели намеченную дистанцию скандинавской ходьбой, пропагандируя преемственность поколений и солидарность. В ходе марафона была поднята одна из ключевых инициатив предвыборной программы партии «20 рубежей на пути к прогрессу!» – поэтапное снижение пенсионного возраста.

ОСДП предлагает установить возраст выхода на пенсию для женщин в 58 лет, а для мужчин – в 60 лет. В связи с этим участники марафона были в специальных футболках с указанием этих возрастных показателей. Кроме того, порядковый номер партии в избирательном бюллетене – 2 – также стал одним из символов мероприятия.

Наряду со снижением пенсионного возраста, в программе партии предлагается реформирование пенсионной системы, приведение пенсионных выплат в соответствие со «Стандартом качества жизни казахстанцев» и обеспечение достойного уровня жизни каждому пенсионеру.

Выступая на открытии марафона, кандидат в депутаты Курултая Нурлан Ауесбаев отметила, что уважение к старшим — одна из главных ценностей общества.

«Сегодня мы прошли дистанцию вместе с активными пенсионерами. Это не просто спортивное мероприятие, это знак того, что общество не должно делиться по возрасту. Я считаю, что предлагаемое ОСДП снижение пенсионного возраста – это инициатива, направленная на восстановление исторической и социальной справедливости», – сказал Нурлан Ауесбаев.

В партии также заявили, что поддерживают отмену скрытых налогов на старость и оперативную индексацию пенсий.

В завершение встречи участники сделала памятное фото на фоне партийной символики. Было отмечено, что эта инициатива продолжит свое развитие и в других регионах страны.