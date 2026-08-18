Осень на подходе: какой погоды ждать казахстанцам в сентябре
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С наступлением сентября температура воздуха в Казахстане начнет постепенно снижаться. По прогнозу синоптиков, по сравнению с августом среднемесячная температура по стране опустится на 5–7 градусов, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».
Где будет теплее обычного
На большей части Казахстана средняя температура воздуха в сентябре ожидается в пределах климатической нормы.
Однако есть регионы, где первый месяц осени прогнозируется теплее обычного. В Западно-Казахстанской области, а также на западе Атырауской и Мангистауской областей температура ожидается примерно на 1 градус выше нормы.
Где ждать больше дождей
Количество осадков на большей части территории страны также прогнозируется около нормы.
При этом больше обычного осадков может выпасть на крайнем западе, северо-западе и северо-востоке Казахстана.
Более сухая погода ожидается преимущественно в южных и юго-западных регионах, где количество осадков прогнозируется ниже климатической нормы.
Когда придет настоящая осень
Сроки устойчивого похолодания заметно отличаются в зависимости от региона.
По многолетним наблюдениям, в северных областях переход среднесуточной температуры через отметку +10 градусов обычно происходит во второй половине сентября.
На юге страны осенняя погода устанавливается значительно позже – устойчивый переход к более низким температурам обычно приходится уже на октябрь.
Таким образом, сентябрь на большей части Казахстана ожидается близким к климатической норме, однако запад страны может оказаться немного теплее, а распределение осадков будет заметно различаться по регионам.
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