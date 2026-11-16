Осень не сдаётся, зима наступает: какой будет погода в Казахстане
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В ближайшие три дня Казахстан окажется между осенним теплом и почти зимними морозами. Пока на юге воздух будет прогреваться до +20 градусов, в отдельных районах страны ночью температура опустится до −18. А на запад уже надвигается циклон с дождём, снегом и гололёдом, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.
По прогнозу синоптиков, 17–19 ноября погода в разных регионах страны будет заметно отличаться.
На востоке, юге и в центре Казахстана благодаря антициклону преимущественно обойдётся без осадков.
Однако на западе ситуация начнёт меняться. Глубокая ложбина северного циклона принесёт дождь и снег, а затем непогода распространится на северо-запад и север страны. Местами ожидается гололёд.
Ветер усилится в разных регионах республики. На севере и в горных районах южных областей по ночам и утрам возможны туманы.
Где будет холоднее всего
Ночью отрицательные температуры ожидаются практически по всему Казахстану. Сильнее всего похолодает в центральных областях, а также в горах на востоке и юго-востоке страны – до −13…−18 градусов.
При этом днём погода будет гораздо мягче:
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На юге – до +10…+20 °C.
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На юго-востоке – до +10…+18 °C.
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На юго-западе – до +10…+15 °C.
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На западе и востоке – до +5…+10 °C.
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На севере и в центре – от −1 до +4 °C.
Самые тёплые дни ожидаются на юге Казахстана, а наиболее холодные ночи – в центре и горных районах востока и юго-востока.
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