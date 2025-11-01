Осень в Казахстане — это не только смена погоды, но и особое настроение, когда природа окрашивается в золотые тона, воздух становится прозрачным, а туристические маршруты пустеют, открывая возможность по-настоящему насладиться тишиной. Для многих именно это время года становится лучшим для путешествий.

Чем привлекает осенний туризм в Алматинской области, какие направления выбирают казахстанцы и иностранцы, и как меняются предпочтения путешественников с окончанием жаркого сезона? Об этом в интервью BAQ.KZ рассказала основатель туристического агентства Галия Орзабаева.

— Осень — особенный сезон для путешествий. Какие направления у вас наиболее популярны в это время года?

— Осенью у нас традиционно растёт интерес к турам по Алматинской области — это уже классика внутреннего туризма. Самыми востребованными остаются озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон, Тургеньское ущелье, Иле-Алатауский национальный парк и, конечно, Большое Алматинское озеро. Эти маршруты выбирают и жители Казахстана, и иностранные гости, потому что осенью здесь совершенно особенная атмосфера.

Природа становится яркой и контрастной: золотые берёзовые рощи, синие горные озёра, прозрачный воздух и мягкий свет солнца создают идеальные условия для отдыха и фотографий. Туристов в это время меньше, чем летом, и это очень ценят те, кто хочет тишины, уединения и созерцания природы без спешки и шума.

— Что привлекает туристов осенью именно в Алматинской области? Какие локации в этот период особенно красивы?

— Алматинская область действительно уникальна — в радиусе нескольких часов можно увидеть десятки совершенно разных природных ландшафтов. Осенью многие из них преображаются до неузнаваемости.

Например, озеро Каинды, окружённое золотыми и красными берёзами, выглядит как кадр из фильма. Это одно из самых фотогеничных мест Казахстана — особенно в утренние часы, когда вода становится зеркальной и отражает горы. Чарынский каньон в это время приобретает мягкие розовые и терракотовые оттенки, а солнце делает его скалы словно подсвеченными изнутри.

Кольсайские озёра осенью особенно тихие, вода приобретает насыщенный сапфировый цвет, а вокруг царит полное спокойствие. А плато Асы — идеальное место для медленного отдыха, прогулок и пикников на фоне горных пейзажей. Осень там прохладная, но солнечная, и именно в это время можно почувствовать гармонию с природой.

— Как меняется спрос по сравнению с летом?

— Сезонность в туризме очень заметна. Если летом популярны длительные туры на несколько дней с ночёвками, то осенью тенденция меняется. Люди чаще выбирают короткие выезды на 1 день — просто выбраться за город, вдохнуть горный воздух, попить чай у костра, сделать красивые фотографии. Это своего рода эмоциональная перезагрузка.

Осенью туризм становится более камерным и атмосферным. Многие клиенты говорят: "Хочется просто тишины". Это время для тех, кто ищет покой, осмысленность и контакт с природой.

Также важно отметить, что осенний сезон всё чаще привлекает фототуристов — людей, которые приезжают именно за кадрами. Природа даёт невероятные цвета, и даже самые знакомые локации выглядят иначе, чем летом.

— Какие необычные или новые маршруты вы предлагаете этой осенью?

— В этом году мы решили не вводить принципиально новые маршруты, а сосредоточились на качестве и комфорте уже существующих туров. Самым популярным остаётся тур на плато Асы с ночёвкой — люди приезжают туда, чтобы буквально отдохнуть душой: здесь тишина, звёздное небо, никакого сигнала связи и невероятное чувство свободы.

Мы также обновили логистику и сервис на классических направлениях — добавили больше остановок для фотосессий, улучшили питание и расширили программу рассказов о местных легендах и природных особенностях. Всё больше туристов интересуются экопросвещением, хотят понимать, как бережно относиться к природе, поэтому мы активно развиваем эту часть программы.

— Есть ли направления, которые особенно любят казахстанцы? А какие предпочитают гости из других стран?

— У казахстанцев уже есть свои фавориты — это, безусловно, Кольсай, Каинды и Чарынский каньон. Эти места стали своеобразными символами южного туризма. Многие приезжают сюда каждый год и говорят, что каждый раз природа открывается по-новому.

Иностранцы же стараются увидеть как можно больше за одно путешествие. Они берут комбинированные туры, включающие сразу несколько природных зон: каньоны, горные озёра, степи и даже пустыни. Для гостей из жарких стран — Индии, ОАЭ, Индонезии, Малайзии — особое впечатление производит снег и холодная чистота воздуха. Для них это экзотика. А европейцы и американцы часто отмечают, что в Казахстане удивительно мало туристов и можно спокойно наслаждаться красотой без толп.

— Иностранцы в ваших турах: много ли их бывает? Откуда чаще всего приезжают?

— Поток иностранных туристов с каждым годом увеличивается. Осенью у нас нередко группы из Индии, Китая, ОАЭ, Монголии, Турции, а также из Европы и США. С каждым годом интерес растёт, и, честно говоря, именно осенью иностранцев порой даже больше, чем казахстанцев.

Когда у наших соотечественников заканчивается сезон отпусков, туррынок держится именно на иностранных гостях. Им интересно буквально всё: они восхищаются природой, кухней, традициями, местными жителями. Часто после осенних туров они возвращаются зимой, чтобы увидеть снег или попробовать катание на лошадях и горных лыжах.

— Что больше всего удивляет зарубежных туристов в наших природных локациях?

— Больше всего — масштабы и разнообразие природы Казахстана. За день можно проехать от степей до ледников, от каньонов до альпийских лугов. У многих это вызывает искреннее удивление: они не ожидали, что страна настолько большая, красивая и разная.

Их также поражает чистота и тишина. Отсутствие туристической суеты, возможность буквально остаться наедине с природой — это редкость даже для развитых туристических направлений. Многие говорят: "Ваши горы кажутся живыми". Для нас это, пожалуй, лучший комплимент.

— Как вы заботитесь о безопасности в горах и на природных локациях осенью?

— Безопасность — наш безусловный приоритет. Все гиды проходят обязательный инструктаж, мы проверяем транспорт, оборудование, связи. Перед каждым туром анализируем прогноз погоды, оцениваем риски и обязательно информируем туристов о температуре, ветре и необходимых вещах.

Мы предупреждаем, что в горах температура может резко меняться, поэтому тёплая одежда, непромокаемая обувь, перчатки и головные уборы обязательны. И, конечно, мы строго следим за соблюдением правил: не подходить к обрывам, не отходить от группы, не кормить диких животных. Осенью многие маршруты скользкие, поэтому особое внимание уделяем подбору обуви и физической подготовке участников.

— Какие природные места вы бы порекомендовали тем, кто впервые едет путешествовать по Алматинской области осенью?

— Для первой поездки я всегда советую Большое Алматинское озеро и Иссыкское озеро. Это места, куда легко добраться, они безопасные и невероятно красивые. Осенью там прозрачный воздух, спокойная вода, и всё окрашено в золотые и багряные тона. Это идеальные локации, чтобы почувствовать масштаб и дыхание природы.

Также стоит съездить на Чарынский каньон — не зря его называют младшим братом Гранд-Каньона. Но в отличие от американского аналога, здесь можно побыть наедине с природой, услышать тишину и почувствовать, как быстро уходит городской ритм.

— Какие большие планы на следующий сезон?

— Мы активно готовимся к зиме. Планируем запустить новый формат маршрутов — более коротких, но насыщенных. В планах открыть направление Кыргызстан для казахстанцев — это даст возможность увидеть горы с другой стороны Тянь-Шаня.

Для иностранных туристов разрабатываем зимние программы: катание на коньках, лыжах, сноубордах, конные прогулки, этно-туры в юртах. Мы хотим показать, что Казахстан интересен не только летом, но и зимой — как страна с огромным потенциалом для активного и экологичного отдыха.

По данным управления туризма Алматинской области, за девять месяцев 2025 года регион посетили более 1,4 миллиона туристов, из них свыше 320 тысяч — иностранные граждане. Осенний сезон стабильно показывает рост: количество внутренних путешественников в сентябре–октябре увеличилось на 12% по сравнению с прошлым годом.

Казахстан постепенно становится одним из самых фотогеничных и безопасных направлений Центральной Азии. Здесь осень — это не конец сезона, а время, когда путешествия становятся особенно душевными и осмысленными.

Осень — это время уединения, вдохновения и настоящего общения с природой. Казахстан прекрасен в любое время года, но именно осенью его красота кажется особенно честной и живой.