Осенний сезон без гриппа: ОРВИ в Казахстане стало почти вдвое меньше

Осень в Казахстане пока проходит без зарегистрированных случаев гриппа. С начала сентября врачи выявили 51 937 случаев ОРВИ, что в 1,8 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

С сентября Минздрав каждую неделю отслеживает ситуацию с ОРВИ, гриппом и COVID-19.

Заметно реже в этом году регистрируют и коронавирус. С начала 2026 года выявили 87 случаев COVID-19. Это в 10,3 раза меньше показателя за тот же период 2025 года.

При этом коронавирус продолжает циркулировать вместе с другими сезонными респираторными инфекциями. Новых, ранее неизвестных респираторных вирусов в Казахстане не выявили.

Осенью риск подхватить инфекцию традиционно растет, поэтому в Минздраве советуют не ждать первых симптомов и соблюдать простые меры профилактики.