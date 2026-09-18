Осенний сезон без гриппа: ОРВИ в Казахстане стало почти вдвое меньше
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Осень в Казахстане пока проходит без зарегистрированных случаев гриппа. С начала сентября врачи выявили 51 937 случаев ОРВИ, что в 1,8 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.
С сентября Минздрав каждую неделю отслеживает ситуацию с ОРВИ, гриппом и COVID-19.
Заметно реже в этом году регистрируют и коронавирус. С начала 2026 года выявили 87 случаев COVID-19. Это в 10,3 раза меньше показателя за тот же период 2025 года.
При этом коронавирус продолжает циркулировать вместе с другими сезонными респираторными инфекциями. Новых, ранее неизвестных респираторных вирусов в Казахстане не выявили.
Осенью риск подхватить инфекцию традиционно растет, поэтому в Минздраве советуют не ждать первых симптомов и соблюдать простые меры профилактики.
- Помещения лучше регулярно проветривать, особенно дома, в офисах и классах. Руки рекомендуют мыть чаще, а после улицы, общественного транспорта и посещения людных мест не трогать лицо немытыми руками.
- По возможности стоит избегать тесного контакта с людьми, у которых есть кашель, насморк, температура или боль в горле. В период роста заболеваемости врачи советуют реже бывать в местах большого скопления людей.
- При кашле и чихании рот и нос лучше прикрывать салфеткой или сгибом локтя, а не ладонью.
- Если появились температура, кашель, боль в горле и другие симптомы, лучше остаться дома, ограничить контакты с близкими и обратиться за медицинской помощью. В Минздраве напоминают, что такие меры помогают снизить риск дальнейшего распространения инфекции.
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