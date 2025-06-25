Разработка базового закона об искусственном интеллекте – это лишь первый шаг, но сегодня ИИ развивается быстрее, чем успевает реагировать законодательство. Об этом заявила депутат Екатерина Смышляева, выступая с запросом к премьер-министру РК Олжасу Бектенову, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, несмотря на приоритет, обозначенный Президентом в развитии ИИ, реального комплексного подхода пока нет. Главная проблема – слабая нормативно-правовая база.

"Искусственный интеллект – это не просто технология. Его развитие требует комплексной готовности общества. Международные рейтинги оценивают такую готовность по ключевым компонентам: уровень цифровой трансформации, наличие инфраструктуры и зрелость нормативно-правовой базы. По первым двум направлениям правительством уже реализуются меры – развивается инфраструктура, готовятся кадры, расширяются технопарки. При этом третьему компоненту – нормативно-правовой базе – пока уделяется недостаточно внимания", – отметила Смышляева.

Она подчеркнула, что международные корпорации уже оказывают влияние на разработку стандартов, в том числе в сфере образования и здравоохранения, при нехватке местных экспертов. Это, по её словам, создаёт конфликт интересов: "пчёлы против мёда".

Смышляева озвучила ряд системных проблем. Так, концепция развития ИИ принята, но её статус не обязывает учитывать её при госпрограммировании.

Не проработан подход к цифровой криминалистике и фиксации цифровых доказательств.

Отечественные компании сталкиваются с гиперрегулированием, тогда как транснациональные – спокойно обходят местные нормы.

Не хватает юристов с цифровыми компетенциями.

Депутат предложила:

Внедрить национальный индекс цифровой зрелости.

Повысить статус Концепции развития ИИ в системе планирования.

Создать типовые регламенты применения ИИ в отраслях.

Запустить "регуляторные песочницы" для тестирования ИИ-проектов.

Обеспечить машиночитаемость новых НПА и обучить юристов работе с ИИ.

"В свою очередь наша фракция совместно с правительством готова продолжить работать над правовым регулированием искусственного интеллекта в формате "живого закона" с обратной связью от бизнеса и экспертов", - подытожила Смышляева.

Спикер Сената Ерлан Кошанов поддержал запрос депутата Смышляевой.

"Это очень актуальный вопрос. Вы все знаете, что Глава государства лично контролирует работу по развитию искусственного интеллекта в стране. Большая работа уже ведется со стороны правительства и отраслевого министерства. Важный шаг сделали и мы, депутаты Мажилиса. Наши депутаты инициировали и приняли в первом чтении проект закона об искусственном интеллекте. В сентябре рассмотрим его во втором чтении", - сказал Кошанов.

Он предложил совместно с правительством провести осенью парламентские слушания по данному вопросу.