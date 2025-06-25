Осенью в Казахстане пройдут парламентские слушания по искусственному интеллекту
В Мажилисе предупредили об угрозах при регулировании искусственного интеллекта.
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Разработка базового закона об искусственном интеллекте – это лишь первый шаг, но сегодня ИИ развивается быстрее, чем успевает реагировать законодательство. Об этом заявила депутат Екатерина Смышляева, выступая с запросом к премьер-министру РК Олжасу Бектенову, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам депутата, несмотря на приоритет, обозначенный Президентом в развитии ИИ, реального комплексного подхода пока нет. Главная проблема – слабая нормативно-правовая база.
"Искусственный интеллект – это не просто технология. Его развитие требует комплексной готовности общества. Международные рейтинги оценивают такую готовность по ключевым компонентам: уровень цифровой трансформации, наличие инфраструктуры и зрелость нормативно-правовой базы. По первым двум направлениям правительством уже реализуются меры – развивается инфраструктура, готовятся кадры, расширяются технопарки. При этом третьему компоненту – нормативно-правовой базе – пока уделяется недостаточно внимания", – отметила Смышляева.
Она подчеркнула, что международные корпорации уже оказывают влияние на разработку стандартов, в том числе в сфере образования и здравоохранения, при нехватке местных экспертов. Это, по её словам, создаёт конфликт интересов: "пчёлы против мёда".
Смышляева озвучила ряд системных проблем. Так, концепция развития ИИ принята, но её статус не обязывает учитывать её при госпрограммировании.
Не проработан подход к цифровой криминалистике и фиксации цифровых доказательств.
Отечественные компании сталкиваются с гиперрегулированием, тогда как транснациональные – спокойно обходят местные нормы.
Не хватает юристов с цифровыми компетенциями.
Депутат предложила:
- Внедрить национальный индекс цифровой зрелости.
- Повысить статус Концепции развития ИИ в системе планирования.
- Создать типовые регламенты применения ИИ в отраслях.
- Запустить "регуляторные песочницы" для тестирования ИИ-проектов.
- Обеспечить машиночитаемость новых НПА и обучить юристов работе с ИИ.
"В свою очередь наша фракция совместно с правительством готова продолжить работать над правовым регулированием искусственного интеллекта в формате "живого закона" с обратной связью от бизнеса и экспертов", - подытожила Смышляева.
Спикер Сената Ерлан Кошанов поддержал запрос депутата Смышляевой.
"Это очень актуальный вопрос. Вы все знаете, что Глава государства лично контролирует работу по развитию искусственного интеллекта в стране. Большая работа уже ведется со стороны правительства и отраслевого министерства. Важный шаг сделали и мы, депутаты Мажилиса. Наши депутаты инициировали и приняли в первом чтении проект закона об искусственном интеллекте. В сентябре рассмотрим его во втором чтении", - сказал Кошанов.
Он предложил совместно с правительством провести осенью парламентские слушания по данному вопросу.
"Думаю, во второй половине сентября мы могли бы провести. На нашей площадке необходимо собрать лучших международных экспертов, отечественных разработчиков и специалистов. Профильному комитету нужно будет приступить к подготовке парламентских слушаний", - сказал Ерлан Кошанов.
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