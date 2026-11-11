Осетровый завод в Атырау выпустит в природу почти в полтора раза больше мальков

Атырауский осетровый рыбоводный завод сможет выращивать 7,4 млн мальков в год вместо нынешних 5 млн. Предприятие модернизируют по поручению Главы государства, и на одном из участков работы уже подходят к финишу.

Молодь осетровых завод выпускает в естественную среду, чтобы поддержать популяцию в Урало-Каспийском бассейне. Под расширение предприятия выделили 17 гектаров земли.

Завод работает на двух участках, «Жанаталап» и «Еркинкала». Появился он после объединения Урало-Атырауского и Атырауского рыбоводных заводов.

Дальше всех продвинулся «Жанаталап». Первый этап здесь завершен, идет второй. В производственном цехе закончили капитальный ремонт, поставили оборудование замкнутой системы водоснабжения и вентиляции, подготовили рыбоводные бассейны и резервуары. Отдельно обустраивают 32 бассейна для дафнии. Этими мелкими рачками кормят молодь. Основные работы планируют закончить до конца ноября 2026 года, а насосную станцию до конца года.

Участку «Еркинкала» предстоит третий этап. Подрядчика для него сейчас выбирают на тендере, стоимость работ составляет 1,5 млрд тенге.

Молодь со временем может пойти не только в реку и море. Рассматривают возможность выращивать ее больше, чтобы передавать местным рыбным хозяйствам. Это позволит наращивать производство товарной осетровой продукции, в том числе мяса и икры.

Судьба осетровых волнует не только Казахстан. Сохранять и восстанавливать их популяцию взялись все пять прикаспийских государств, Казахстан, Россия, Азербайджан, Иран и Туркменистан. Страны сотрудничают по межгосударственному соглашению о биоресурсах Каспийского моря, и искусственное воспроизводство осетровых с выпуском молоди в природу входит в число направлений этой работы.