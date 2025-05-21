В Костанае в этом году начали строить новое здание аквапарка. Оно появится на месте старого аквапарка "Осьминог", который еще в 2022 году был признан аварийным и все это время простаивал. Еще до начала строительства объект успел стать скандальным. Сначала из-за огромной суммы, выделенной на его реконструкцию, потом из-за жалоб жильцов близлежащих домов, которые выступили категорически против возведения нового здания. Подробности в материале корреспондента BAQ.KZ.

Здание аквапарка Костаная под названием "Осьминог" было построено в 2004 году и заняло место недалеко от центральной части города. На тот момент это было современное здание с несколькими бассейнами, водными горками, саунами, позже в нем открыли еще и тренажерный зал.

В 2017 году власти Костаная сообщили, что аквапарк выставят на торги, так как содержать за счет бюджета его стало нерентабельно. По комплексному плану приватизации тогда продавали в частную собственность многие неокупаемые бюджетные объекты. До 2020 года в Костанайской области всего планировали продать 24 таких здания, 9 из которых в итоге успешно ушли с торгов. Но здание аквапарка никто не купил, а в 2022 году выяснилось, что он и вовсе в аварийном состоянии. Тогда был объявлен конкурс на разработку проекта по ремонту "Осьминога", на проект потратили 35 млн тенге из городского бюджета. Однако выяснилось, что ремонт аварийное здание не спасет, поэтому спустя год был объявлен новый конкурс - на разработку проектно-сметной документации уже по реконструкции здания. На эти цели вновь выделили бюджетные средства, только в три раза больше - 136, 6 млн тенге.

Согласно новому проекту общая площадь здания аквапарка составит более 9 000 кв.м. В нем будет четыре бассейна, шесть водных горок, в день его смогут посещать 500 человек. В высоту здание тоже будет приличным, потому что в нем предусмотрены подземный, цокольный и подвальный этажи. Это только в нижней части здания, плюс верхняя, которая за счет высоких водных горок будет около 50-ти метров. Помимо водных горок, в здании будут ванные.

Все эти зоны разделят на детскую и взрослую. В детской зоне появятся детский бассейн с водным комплексом и бассейн с горкой "Шатл", взрослую зону оборудуют волновым бассейном с джакузи и бассейном для горок с платформой. В целом количество водных горок и аттракционов планируют увеличить в три раза по сравнению в тем количеством горок, которые были в старом здании аквапарка. Отдельно будет располагаться обогревательная зона, а перекусить можно будет не в большом кафе, какое было в старом аквапарке, а на нескольких фуд-кортах, рассчитанных на 92 места.

На строительство нового здания выделили почти 10 млрд тенге. Поначалу такая большая сумма вызвала большой ажиотаж не только в регионе, но и во всей республики. Многим показалось, что это слишком большие деньги для обновления старого здания аквапарка. Однако позже выяснилось, что в эту сумму входит еще и благоустройство территории и высадка деревьев вокруг нового объекты. В итоге конкурс на реконструкцию аквапарка выиграла алматинская компания ТОО BiGlobal, договор с которой подписали в апреле этого года.

Строители быстро огородили старое здание и начали его разбирать.

"Новый аквапарк построят из современных материалов, его площадь будет более 9000 кв.м, что почти в 5 раз больше старого аквапарка, площадь которого составляла 2000 кв.м. Согласно проекту предполагается, что старое здание частично разберут и потом построят новое, которое займет гораздо больше места", - сообщил руководитель отдела управления строительства акимата Костанайской области Алиби Ельтай.

Многих жителей новость о строительстве современного большого здания аквапарка почти в центре города обрадовала, но некоторых очень расстроила. До такой степени, что они готовы судиться с акиматом и писать письма президенту страны.

После того, как старое здание аквапарка уже начали разбирать, жители двух стоящих рядом новостроек выяснили, что площадь нового объекта увеличат настолько, что он "отберет" у них стоянку.

"Этой стройкой аквапарка возмущены жители двух семиэтажных домов, в которых в общей сложности 35 квартир. Мы покупали свои двухкомнатные квартиры в 2021 году за 30-32 млн тенге, трехкомнатные стоили еще дороже. На тот момент это считались элитные квартиры, со своим двором, закрытой парковкой. И теперь вдруг выяснилось, что эту парковку, с которой мы покупали квартиры у нас просто отбирают!" - возмущается представительница жильцов одного из новых домов по ул. Бородина 80/1 Шарбану Сембаева.

Она считает, что это не социально-значимый объект, ни школа, ни больница, чтобы можно было терпеть такое соседство под своими окнами. По словам Сембаевой, частный застройщик их домов ИП "Айткужинов" без их ведома продал земельный участок для парковки акимату Костаная. Площадь этого участка доходит практически до балконов многоэтажного дома.

"Получается, что "Осьминог" будет смотреть нам в окна. Здание будет огромным и дойдет до 4-5 этажа нашего дома. Загородит нам свет, встанет вплотную к нам, так мы еще и без стоянки и площадки под мусорные баки останемся!" - говорил представитель жильцов.

Но это еще, как говорится, полбеды. Выяснилось, что помимо того, что у жителей хотят забрать стоянку, под окнами их домов еще планируют сделать сквозной проезд. Он необходим для более короткого автомобильного пути и давно есть в генеральном плане города, но жителе новостроек узнали об этом только сейчас.

"Вы представляете, что такой сквозной проезд, когда под нашими окнами будут постоянно ездить машины? Плюс стоянка, которую нужно сделать для посетителей аквапарка. Машины здесь будут стоять и ездить целый день, а нам дышать выхлопными газами?" - говорит другой житель Алексей Таранец. "Мы добиваемся, чтобы проезд сделали с другой стороны здания, там нет жилых домов. Но и конечно хотим, чтобы оставили нам стоянку и площадку под мусорные баки", - отмечает пенсионер Асхат Кенжетаев.

Помимо этого, жители недовольны еще и тем, что при реконструкции здания аквапарка планирует еще и вырубка 38 деревьев. Они растут в сквере, расположенном рядом с домами возмущенных жителей. Кроме того, по словам жителям, их новые дома во время строительства несколько лет назад "посадили" на старые коммуникации, которые в этом месте были проложены давным-давно.

"Мы постоянно мучаемся со стоком воды, она плохо уходит, есть запах канализации, о чем регулярно говорим. Насколько нам известно, ради аквапарка никто менять коммуникации не будет. То есть, такое огромное здание тоже запитают от старых труб, а ведь там будет беспрерывный слив и пополнение воды в бассейны, водные горки и так далее. Трубы просто не выдержат!"- хором возмущаются жители.

В управлении строительства акимата Костанайской области нам подтвердили, что в курсе ситуации и конфликт действительно существует, но они пытаются его решить.

"Дело в том, что стоянка была не оформлена, а в генеральном плане на ее месте значилось новое здание аквапарка. В связи с этим ее и забрали", - говорит начальник отдела ведомства Алиби Ельтай.

Жители винят во всем частного застройщика ИП "Айткужинов", который ни сразу после продажи квартир, ни потом не предупредил их о том, что земля под стоянку и под мусорные баки не оформлена. Если бы жильцы знали об этом заранее, то оформили бы кондоминиум и тогда никто бы не смог забрать землю у них из-под окон. Они считают, что застройщик их просто обманул и по сути два раза перепродал один и тот же участок земли. Сначала жильцам, когда они покупали квартиры и рассчитывали, что рядом с домом естественно будет стоянка для машин. В противном случае без оформленного парковочного места, возможно, вообще бы не купили квартиры в новых домах. Либо просили бы снижения стоимости квартир. Но в итоге они остаются и без парковочного места, и без площадки под мусорные баки, потому что они располагались на том же участке земли, что и машины.

"Квартиры то продавались с учетом того, что мы сможем рядом с домом ставить свои машины. И выносить мусор за территорию дома. Не можем же мы сейчас перенести мусорные баки и стоянку себе во двор!" - выражают общее недовольство жители.

Но если вопрос с автомобильной стоянкой они рассчитывают еще как-то решить, то новость о том, что под их окнами давно запланирован сквозной проезд свалилась на них, как снег на голову. И с таким поворотом они категорически не согласны. Проезд планируют делать на том же ставшем для жителей злополучном участке земли, который частный застройщик продал без их ведома.

Заместитель руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области Самат Мадиев сообщил, что у частного застройщика двух домов ИП "Айткужинов" было в собственности два земельных участка. На одном он построил жилые многоэтажные дома, квартиры в которых продал, а на другом сделал стоянка и площадку для мусорных баков.

"Когда выяснилось, что согласно генеральному плану города и плану детальной планировки на этом месте должно быть здание аквапарка, застройщик продал этот второй участок акимату под государственные нужды. В любом случае акимат имел право изъять эту землю, так как в генеральном плане все было согласовано", - уточнил Самат Мадиев.

Что касается сквозного проезда под окнами домов жильцов, то оказалось, что он тоже давно значится в генеральном плане города. Этот проезд должен соединить две большие улицы Костаная - пр. Аль-Фараби и ул. Тауелсиздик.

"Это делается для того, чтобы сделать сквозной проезд на ул. Бородина, которая пересекается с ул. Тауелсиздик, и ведет в новые микрорайоны города - Береке, Юбилейный, а также выходит на выезд из города в сторону в России", - пояснил заместитель руководителя ГАСК Костанайской области.

По словам Сембаева, жителям вряд ли удастся перенести сквозной проезд, потому что во-первых, его больше негде планировать, а во-вторых, он утвержден в генеральном плане - главном документа города.

Что касается вырубки деревьев, которая потребуется для расширения здания аквапарка и для создания сквозного проезда, в управлении экологии и природных ресурсов акимата Костанайской области сообщили, что застройщик аквапарка наоборот планирует разбить новый парк. Ведь в его обязанности помимо строительства здания, входит еще и благоустройство территории.

"Если какие-то деревья понадобится срубить для застройки, то, согласно экологическому кодексу, взамен одной уничтоженной единицы зеленых насаждений подрядчик должен будет высадить четыре новых", - уточнили в управлении экологии и природных ресурсов.

Жители называют такие ответы отговорками. И отмечают: что значит четыре новых высаженных "прутика", когда застройщик срубит хорошие деревья, которым уже по 10-20 лет? В целом в ситуации с застройкой нового аквапарка жители видят одни минусы и с таким положением дел мириться не намерены. Они уже наняли юриста, который готовит иск в суд. Судиться жильцы собираются не с застройщиком, а сразу с акиматом Костаная.

"Мы будем подавать иск о признании сделки о купле-продаже земельного участка, на котором расположена наша парковка и мусорные баки, недействительной. Мы хотим, чтобы суд расторгнул этот договор и нам вернули землю, которую мы сразу оформим в кондоминиум. Наш юрист уже работает над составлением иском", - пояснила Шарбану Сембаева.

По ее словам, услуги юриста оплачивают жильцы всех 35-ти квартир, которые заинтересованы, чтобы здание аквапарка не залезло на их парковочное место. Судиться они собираются во всех инстанциях, вплоть до Верховного суда. А если все суды проиграют, то будут писать письма президенту.

В акимате Костаная нам сообщили, что пытаются договориться с жильцами и найти какой-то компромисс. В ведомстве отметили, что не хотят доводить ситуацию до абсурда, жителей понимают, но отступать от документов, тем более от генерального плана города, тоже не могут.

Руководитель ИП "Айткужинов" отказался отвечать на наши вопросы, сославшись на большую занятость. Этот застройщик хорошо известен в Костанае и строит много домов в разных частях областного центра.

Буквально недавно завершился скандал с еще одним его многоэтажным домом, который он буквально впихнул в самом центре города между частными домами и зданием департамента полиции Костанайской области. Строительство девятиэтажной высотки из красного кирпича Айткужинов завершил еще летом 2023 года, но полгода не мог вести ее в эксплуатацию, потому что представители ГАСК постоянно указывали на нарушения. Все мелкие недочеты он в итоге устранил. Но самым главным оказалось нарушение о несоблюдение проезда для пожарных машин к новостройке, без которого не вводят в эксплуатацию ни один жилой объект.

Для его обеспечения застройщику нужно было выкупить земельный участок у владелицы частного дома, впритык к которому и встал его многострадальный девятиэтажный дом. Хозяйка дома назначила огромную сумму за свой земельный участок и застройщик не смог его выкупить, а без пожарного проезда, ГАСК отказался ввести многоэтажку в эксплуатацию. Тогда ИП "Айткужинов" сделал пожарный проезд в другом месте, но выяснилось, что он не соответствует положенной по закону ширине. Расстояние, которое застройщик обеспечил для проезда пожарных машин, составляло 7,88 метров, а по нормам должно быть минимум 8 метров. На это и обратили внимание бдительные жильцы частного сектора, которым Айткужинов наступил своей застройки на пятки. Они снова подали на него в суд. Дело оказалось таким запутанным и скандальным, что дошло до Верховного суда.

В Верховном суде выяснилось, что многоэтажка Айткужинова относится ко второй степени огнестойкости, а стоящий рядом частный дом - к третьей степени огнестойкости.

"Согласно приложению 6 технического регламента, минимальное расстояние между зданиями второй и третьей степенью огнестойкости должно составлять восемь метров. В ходе проверки было выявлено, что в реальности расстояние от многоэтажного жилого дома ИП Айткужинов до частного жилого дома составляет максимум 7,88 метра, что является нарушением", – указал в своём постановлении Верховный суд и встал на сторону жильцов частного сектора.

В связи с чем представители ГАСКа подали иск в специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области о признании незаконным акта приёмки в эксплуатацию дома Айткужинова. Госкорпорация "Правительство для граждан" пыталась отменить регистрацию многоэтажного дома. Но к этому моменту часть квартир жильцы уже успели выкупить и признание строительства дома незаконным могло обернуться для них потерей квартирой.

Все это время частный застройщик за свой счет оплачивал коммунальные услуги, его убытки составили около 10 млн тенге. В итоге застройщику все-таки удалось договориться с жильцами частного сектора и ввести многоэтажку в эксплуатацию, но стройка вошла в историю города, как одна из самых скандальных. Так что у этого индивидуального предпринимателя, сделку которого с акиматом Костаная, жильцы уже других многоэтажек, пытаются признать незаконной, за плечами большой опыт судебных процессов. И удастся ли жильцам на этот раз отстоять свою правоту, пока непонятно. Но юристы указывают на то, что суды всегда опираются только на официальные документы, каковым, в том числе, является и генеральный план города. И если жильцы всерьез намерены побороться за свое право на автомобильную стоянку, и хотят запретить сквозной проезд машин под своими окнами, им придется набраться терпения.

Фото: Рената Актаева.