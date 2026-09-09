Суд отказал в допросе судмедэксперта по делу Улданы Мырзуан

В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан рассмотрели ряд ходатайств сторон. Суд отказал защите в вызове судебно-медицинского эксперта, а вопрос о приобщении некоторых документов и переписки Сауле Жубаниязовой оставил открытым, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Одно из ходатайств адвоката Алтынбека Танкыбаева касалось сведений о проверке дома, которая, по данным защиты, проводилась в 2018 году. Ранее адвокат попросил приобщить ответ Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам и истребовать документы, связанные с этой проверкой.

На данном этапе суд не стал принимать окончательное решение.

«Суд данное ходатайство оставляет открытым до окончания судебного заседания, поскольку государственным обвинением было заявлено о необходимости ознакомиться как с самим ходатайством, так и с предоставленным ответом», - огласила судья Абаева.

Открытым остался и вопрос о приобщении переписки между подсудимой Сауле Жубаниязовой и предыдущей управляющей домом Гульжаухар Ахметовой.

Ранее защита заявила, что эти сообщения, по ее мнению, подтверждают, что Жубаниязова лично и вместе со специалистами проводила обходы и осматривала дом, в том числе кровлю.

Суд решил вернуться к этому вопросу после того, как сторона защиты предоставит первоисточник переписки.

Вместе с тем суд отказал защите в ходатайстве о допросе судебно-медицинского эксперта по заключению, касающемуся погибшей Улданы Мырзуан.

«Экспертом были изложены выводы относительно тяжести телесных повреждений и причины смерти. В связи с чем оснований для дополнительного допроса эксперта в судебном заседании не имеется», - пояснил суд.

При этом ходатайство государственного обвинителя о допросе эксперта Казиева удовлетворили. Он будет вызван и допрошен в судебном заседании.

Кроме того, суд перешел к допросу специалиста Лобаевой, присутствие которой обеспечила сторона защиты.

Таким образом, рассмотрение части заявленных ходатайств продолжится после изучения сторонами представленных материалов и предоставления суду первоисточника переписки.