Суд отказал в допросе судмедэксперта по делу Улданы Мырзуан
Защита представила переписку Жубаниязовой и попросила повторно вызвать судмедэксперта по делу Мырзуан.
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В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан рассмотрели ряд ходатайств сторон. Суд отказал защите в вызове судебно-медицинского эксперта, а вопрос о приобщении некоторых документов и переписки Сауле Жубаниязовой оставил открытым, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Одно из ходатайств адвоката Алтынбека Танкыбаева касалось сведений о проверке дома, которая, по данным защиты, проводилась в 2018 году. Ранее адвокат попросил приобщить ответ Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам и истребовать документы, связанные с этой проверкой.
На данном этапе суд не стал принимать окончательное решение.
«Суд данное ходатайство оставляет открытым до окончания судебного заседания, поскольку государственным обвинением было заявлено о необходимости ознакомиться как с самим ходатайством, так и с предоставленным ответом», - огласила судья Абаева.
Открытым остался и вопрос о приобщении переписки между подсудимой Сауле Жубаниязовой и предыдущей управляющей домом Гульжаухар Ахметовой.
Ранее защита заявила, что эти сообщения, по ее мнению, подтверждают, что Жубаниязова лично и вместе со специалистами проводила обходы и осматривала дом, в том числе кровлю.
Суд решил вернуться к этому вопросу после того, как сторона защиты предоставит первоисточник переписки.
Вместе с тем суд отказал защите в ходатайстве о допросе судебно-медицинского эксперта по заключению, касающемуся погибшей Улданы Мырзуан.
«Экспертом были изложены выводы относительно тяжести телесных повреждений и причины смерти. В связи с чем оснований для дополнительного допроса эксперта в судебном заседании не имеется», - пояснил суд.
При этом ходатайство государственного обвинителя о допросе эксперта Казиева удовлетворили. Он будет вызван и допрошен в судебном заседании.
Кроме того, суд перешел к допросу специалиста Лобаевой, присутствие которой обеспечила сторона защиты.
Таким образом, рассмотрение части заявленных ходатайств продолжится после изучения сторонами представленных материалов и предоставления суду первоисточника переписки.
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