Основателя Nvidia вызывают на допрос в Конгресс США

Американские законодатели намерены допросить основателя Nvidia Дженсена Хуанга на фоне расследования о его предполагаемых связях с гражданкой Китая, которую спецслужбы США подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Закрытые слушания назначены на 1 декабря. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Председатели трёх комитетов Палаты представителей США — по разведке, иностранным делам и специального комитета по Китаю — направили Хуангу приглашение для дачи показаний. Если он откажется явиться добровольно, его могут вызвать повесткой. В письме законодатели потребовали дать ответ до вечера 13 ноября.

По данным CNN, 11 ноября сотрудники комитетов уже провели встречу с представителями Nvidia. К проверке подключился и Сенат США. Председатель банковского комитета Тим Скотт 12 ноября заявил, что намерен вызвать Хуанга и министра торговли Говарда Лютника для дачи показаний. По его словам, последние сообщения вызывают серьёзные опасения в связи с национальной безопасностью и защитой американских технологий.

Поводом для разбирательства стали публикации американских СМИ о предполагаемых романтических отношениях Хуанга с менеджером сингапурской компании Megaspeed. Женщину, известную как Элис Х., американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой. При этом публичных доказательств причастности Хуанга к какой-либо разведывательной деятельности не приводится.

Nvidia занимает стратегическое место в американской технологической отрасли. Компания производит чипы, используемые для разработки искусственного интеллекта, суперкомпьютеров и облачных технологий. На фоне противостояния Вашингтона и Пекина за лидерство в сфере ИИ доступ Китая к американским технологиям остаётся одним из вопросов национальной безопасности США.