«Основой нашей идеологии является Конституция» – опубликована авторская статья Ерлана Карина

Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин опубликовал в газете «Жас Алаш» статью «Наша идеология – Конституция», в которой рассказал о значении новой редакции Конституции, ее идеологической основе и предстоящих политических преобразованиях в стране.

Государственный советник объяснил, почему новый Основной закон стал идеологическим фундаментом Казахстана и ознаменовал начало нового этапа развития страны.

«Казахстан откроет новую страницу своей истории и вступит в новый этап развития. Завершится очередной важный рубеж в летописи страны, и государство переступит порог новой эпохи. Это станет одним из самых значимых событий в истории Казахстана», – написал Государственный советник.

По его словам, политико-государственная система Казахстана перейдет на совершенно новую модель. Начнет работу новый институт – однопалатный Курултай, будут учреждены институты Вице-президента и Народного совета Казахстана.

Карин подчеркнул, что вступят в силу новые конституционные принципы, которые изменят внутреннее содержание государственной деятельности и политической практики.

В частности, для ряда государственных должностей вводится однократный срок полномочий, изменения в Конституцию будут приниматься исключительно по итогам общенародного референдума, а одним из важнейших нововведений станет закрепление «правила Миранды».

Кроме того, в Основном законе закреплены защита цифровых данных, усиление светского характера государства, а развитие науки, образования, человеческого капитала и инноваций определено стратегическим направлением государственной политики.

Отдельное внимание в статье уделено вопросам национальной идентичности.

«Впервые в преамбуле Конституции нашли отражение наши исторические корни. В число основополагающих принципов государственной деятельности включены новые нормы, предусматривающие сохранение историко-культурного наследия и поддержку национальной культуры. Важнейшими приоритетами закреплены сохранение института традиционной семьи, забота о родителях, защита прав женщин и детей», – отметил Государственный советник.

При этом, по словам Карина, значение конституционной реформы заключается не только в создании новых государственных институтов.

«Главное изменение предстоящего периода – очередное обновление общественного сознания и общественной политики. Уже сегодня реформы Президента оживили общественное пространство и придали ему новый импульс. На общественную арену выходят новые личности и новые силы», – говорится в статье.

Ерлан Карин утверждает, что это лишь начало фундаментальных преобразований.

«В дальнейшем в Курултай, Народный совет Казахстана, а затем и в местные маслихаты придет новое поколение патриотически настроенных граждан. Они принесут с собой новые понятия и подходы, новую риторику и новые взгляды. Все это положительно повлияет на общественную энергию, придаст стране новые силы и станет дополнительным стимулом для ее развития. Общество, прошедшее через масштабные преобразования, стремится использовать возникшую энергию для продвижения новых идей, приоритетов и новаторских решений. Такова логика общественного развития», – отметил он.

Государственный советник считает, что нынешние преобразования станут крупнейшими за последние десятилетия.